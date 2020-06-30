Кто проходит в Раду в случае досрочных выборов – новый соцопрос

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа".

Источник: результаты опроса "Центра Разумкова", проведенного с 17 по 24 июня

Детали: За партию власти готовы отдать свой голос 30% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать.

За "Оппозиционная платформу - За жизнь" готовы отдать свой голос почти 22% опрошенных, за "Европейскую солидарность" 16%, за ВО "Батькивщина" - 8,5%.

"Гражданскую позицию" Анаталия Гриценко поддерживают 3% определившихся респондентов, за политическую партию "Сила и честь" Игоря Смешко - 3%, "Оппозиционный блок" - 2%, политическая партия "Голос" - 2%, партию Шария - 2 %, за "Объединение "Самопомич" - 2%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" -2%, ВО "Свобода" - 2%, за "Радикальную партию Олега Ляшко" - соответственно 1%, за каждую из других партий - менее 1% респондентов.

Среди всех опрошенных правящая партия "Слуга народа" пользуется 20,5% поддержки.

За ОПЗЖ готовы проголосовать 14%, за "Евросолидарность" 10%, за "Батькивщину" - 6% респондентов.

Остальные партии, по результатам исследования, не преодолевают 5% барьер.

"Гражданская позиция" - 2%, "Сила и честь" - 3%, "Опоблок" - 2%, "Голос" - 1,5%, партия Шария 1,5%, "Самопомич", партия Гройсмана, ВО "Свобода" и партия Ляшко - по 1%.

Дополнительно: Исследование продолжалось с 17 по 24 июня. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов социологи опросили 2017 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос проходил в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова, который осуществляется при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за свободу" в Украине.