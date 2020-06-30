Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Збільшився список областей, де не можна послаблювати карантин

Вівторок, 30 червня 2020, 13:42

Послаблювати карантинні заходи не можна у Києві і 13 областях включно із Чернівецькою, де погіршився відсоток виявлення нових випадків зараження коронавірусом.

Джерело: МОЗ

Деталі: Згідно із методологією міністерства, якщо регіон хоча б за одним із показників не відповідає нормі, то він потрапляє до списку таких, де не можна послаблювати карантин. У випадку із Чернівецькою областю перевищено відсоток виявлення нових випадків захворювання, який не повинен бути більшим за 10%.

 

Передісторія:

  • Згідно із даними МОЗ за 29 червня в Україні не могли послабити карантин Києв та 12 регіонів: Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинУкраїнакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
Усі новини...
Реклама: