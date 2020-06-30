Збільшився список областей, де не можна послаблювати карантин
Вівторок, 30 червня 2020, 13:42
Послаблювати карантинні заходи не можна у Києві і 13 областях включно із Чернівецькою, де погіршився відсоток виявлення нових випадків зараження коронавірусом.
Джерело: МОЗ
Деталі: Згідно із методологією міністерства, якщо регіон хоча б за одним із показників не відповідає нормі, то він потрапляє до списку таких, де не можна послаблювати карантин. У випадку із Чернівецькою областю перевищено відсоток виявлення нових випадків захворювання, який не повинен бути більшим за 10%.
Передісторія:
- Згідно із даними МОЗ за 29 червня в Україні не могли послабити карантин Києв та 12 регіонів: Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області.
Українська правда