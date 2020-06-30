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Збільшився список областей, де не можна послаблювати карантин

Вівторок, 30 червня 2020, 13:42

Послаблювати карантинні заходи не можна у Києві і 13 областях включно із Чернівецькою, де погіршився відсоток виявлення нових випадків зараження коронавірусом.

Джерело: МОЗ

Деталі: Згідно із методологією міністерства, якщо регіон хоча б за одним із показників не відповідає нормі, то він потрапляє до списку таких, де не можна послаблювати карантин. У випадку із Чернівецькою областю перевищено відсоток виявлення нових випадків захворювання, який не повинен бути більшим за 10%.

 

Передісторія:

  • Згідно із даними МОЗ за 29 червня в Україні не могли послабити карантин Києв та 12 регіонів: Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області.

Українська правда
Теми: карантинУкраїнакоронавірус


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