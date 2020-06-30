Збільшився список областей, де не можна послаблювати карантин

Послаблювати карантинні заходи не можна у Києві і 13 областях включно із Чернівецькою, де погіршився відсоток виявлення нових випадків зараження коронавірусом.

Джерело: МОЗ

Деталі: Згідно із методологією міністерства, якщо регіон хоча б за одним із показників не відповідає нормі, то він потрапляє до списку таких, де не можна послаблювати карантин. У випадку із Чернівецькою областю перевищено відсоток виявлення нових випадків захворювання, який не повинен бути більшим за 10%.

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