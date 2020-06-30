Увеличился список областей, где нельзя ослаблять карантин
Вторник, 30 июня 2020, 13:42
Ослаблять карантинные меры нельзя в Киеве и 13 областях включая Черновицкую, где ухудшилось процент выявления новых случаев заражения коронавируса.
Источник: Минздрав
Детали: Согласно методологии министерства, если регион хотя бы по одному из показателей не соответствует норме, то он попадает в список таких, где нельзя ослаблять карантин. В случае с Черновицкой областью превышен процент выявления новых случаев заболевания, который не должен превышать 10%.
Предыстория:
- Согласно данным Минздрава по 29 июня в Украине не могли ослабить карантин Киев и 12 регионов: Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская области.