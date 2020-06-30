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В уряді вже мають пояснення, чому ЄС не відкриє кордони для українців

Вівторок, 30 червня 2020, 15:40

Євросоюз не відкриє кордони для українців з 1 липня через різну динаміку коронавірусного захворювання в Європі та в Україні.

Про це розповіла віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Уже зараз ми розуміємо, що з 1 липня дива не станеться і всі кордони не відкриються. Але це пов'язано не з Україною, а що в усій Європі дуже різна динаміка по захворюванню. І в Україні динаміка дуже різна. Це абсолютно не політичний процес", - сказала Стефанішина. 

Вона нагадала, що оцінка Єврокомісії щодо відкриття кордонів базується  на кількості хворих на 100 тисяч людей. Поки що показники України не дозволяють вести діалог про зняття обмежень, 

"Ми ведемо постійний діалог, обмінюємося постійною інформацією. Це, можливо, не буде якийсь одномоментний процес, це буде поступовий процес відкриття кордонів, і він буде залежати, у тому числі, від наших статичних показників, які поки що не дозволяють нам активно включатися в діалог щодо  відкриття кордонів", - сказала Стефанішина. 

Водночас у ЄС довіряють українській медичній статистиці, підкреслила віцепрем’єрка.

За даними ЗМІ, країни Євросоюзу погодили список із 14 країн, які вважаються "безпечними" і громадяни яких зможуть перетинати кордони блоку з 1 липня. України у цьому списку немає. 

За критеріями, які оприлюднювали раніше, кордони ЄС лишаються закритими для українців після 1 липня.

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Теми: ЄСКабінет міністрівкордонкоронавірусУкраїна


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