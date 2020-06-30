У правительства уже есть объяснения, почему ЕС не откроет границы для украинцев

Евросоюз не откроет границы для украинцев с 1 июля из-за различной динамики коронавирусной болезни в Европе и в Украине.

Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "Інтерфакс-Україна", сообщает "Европейская правда".

"Уже сейчас мы понимаем, что с 1 июля чуда не произойдет и все границы не откроются. Но это связано не с Украиной, а во всей Европе очень разная динамика по заболеванию. И в Украине динамика очень разная. Это абсолютно не политический процесс", - сказала Стефанишина.

Она напомнила, что оценка Еврокомиссии относительно открытия границ базируется на количестве больных на 100 000 человек. Пока показатели Украины не позволяют вести диалог о снятии ограничений.

"Мы ведем постоянный диалог, обмениваемся постоянной информацией. Это, возможно, не будет какой-то одномоментный процесс, это будет постепенный процесс открытия границ, и он будет зависеть, в том числе, от наших статических показателей, которые пока не позволяют нам активно включаться в диалог по открытию границ ", - сказала Стефанишина.

В то же время в ЕС доверяют украинской медицинской статистике, подчеркнула вице-премьер.

По данным СМИ, страны Евросоюза согласовали список из 14 стран, которые считаются "безопасными" и граждане которых смогут пересекать границы блока с 1 июля. Украина в этом списке нет.

По критериям, которые обнародовали ранее, границы ЕС остаются закрытыми для украинцев после 1 июля.

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