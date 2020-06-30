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ЄС відкрив кордони для низки країн, але не для України

Вівторок, 30 червня 2020, 16:59

Рада Європейського Союзу у вівторок погодила зняття коронавірусних обмежень на несуттєві поїздки в ЄС для резидентів низки країн з 1 липня - України у списку немає. 

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди", який ознайомився з рішенням Ради Євросоюзу. 

Згідно з рішенням, з 1 липня держави-члени Євросоюзу повинні почати скасування обмежень на поїздки на зовнішніх кордонах для резидентів наступних третіх країн: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай та Китай. У випадку останнього - за умови взаємного скасування обмежень.

Обмеження скасовуються не для громадян зазначених держав, а за місцем проживання, відтак українці, які живуть у цих державах, зможуть потрапити до Євросоюзу з метою несуттєвих поїздок. 

Список держав збігається з тим, який раніше публікували ЗМІ. 

Критерії визначення третіх країн, жителям яких в’їзд до ЄС буде дозволено, включають, зокрема, епідеміологічну ситуацію і заходи стримування коронавірусу такі як соціальне дистанціювання, а також економічні та соціальні аспекти. 

Стосовно епідеміологічної ситуації, у третіх країнах, для яких обмеження на в’їзд скасовуються, кількість нових випадків COVID-19 за останні 14 днів і на 100 000 жителів має бути близькою до середнього показника по ЄС або нижчою. Тренд нових випадків захворювання повинен бути стабільний або зменшуватися у цей період у порівнянні  з попередніми 14 днями.

Цей список держав буде переглядатися і, в залежності від обставин, оновлюватиметься кожні два тижні.

Обмеження на поїздки можуть бути повністю або частково зняті або знову введені для конкретної третьої країни, яка вже внесена до списку.

Раніше в уряді пояснили, що Євросоюз не відкриє кордони для українців з 1 липня через різну динаміку коронавірусного захворювання в Європі та в Україні.

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Теми: ЄСкордонУкраїнакоронавірускарантин


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