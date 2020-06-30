Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЕС открыл границы для ряда стран, но не для Украины

Вторник, 30 июня 2020, 16:59

Совет Европейского Союза во вторник согласовал снятие ограничений на несущественные поездки в ЕС для резидентов ряда стран с 1 июля - Украины в списке нет.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды", который ознакомился с решением Совета Евросоюза.

Согласно решению, с 1 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для резидентов следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. В случае последнего - при условии взаимной отмены ограничений.

Ограничения отменяются не для граждан указанных государств, а по месту жительства, поэтому украинцы, живущие в этих государствах, смогут попасть в Евросоюз с целью несущественных поездок.

Список государств совпадает с тем, который ранее публиковали СМИ.

Критерии определения третьих стран, жителям которых въезд в ЕС будет разрешен, включают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания коронавируса такие как социальное дистанцирование, а также экономические и социальные аспекты.

Относительно эпидемиологической ситуации, в третьих странах, для которых ограничения на въезд отменяются, количество новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 000 жителей должно быть близким к среднему показателю по ЕС или ниже. Тренд новых случаев заболевания должен быть стабильным или уменьшаться в этот период по сравнению с предыдущими 14 днями.

Этот список государств будет пересматриваться и, в зависимости от обстоятельств, будет обновляться каждые две недели.

Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной третьей страны, которая уже внесена в список.

Ранее в правительстве объяснили, что Евросоюз не откроет границы для украинцев с 1 июля из-за различной динамики коронавирусного заболевания в Европе и в Украине.

Читайте также: Между безвизом и коронавирусом: как будут останавливать туристов после открытия авиарейсов в ЕС

Темы: ЕСграницаУкраинакоронавирускарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

ЕС все же разрешил открыть границы для отдельных категорий украинцев

видеоВенедиктова записала видео для Порошенко

Четверо "слуг" борются внутри партии за право стать киевским мэром – нардеп

У правительства уже есть объяснения, почему ЕС не откроет границы для украинцев

Зеленский о коронавирусе в Украине: Нужно готовиться ко второй волне

Украинский патриот Синченко третий раз оказался в плену боевиков на Донбассе

Все новости...
ЕС
ЕС все же разрешил открыть границы для отдельных категорий украинцев
У правительства уже есть объяснения, почему ЕС не откроет границы для украинцев
Украина готовит 12-летний выпуск евробондов в долларах и выкуп бумаг с погашением в 2021-2022 годах
Последние новости
19:54
В Киеве возобновляют работу кольцевой электрички
19:43
Саакашвили анонсировал "революционную" реформу таможни
19:27
Зеленский поручил Саакашвили подготовить концепцию "революционной судебной реформы"
19:24
Латвия отменяет обязательное ношение масок в общественном транспорте
19:13
Саакашвили заявляет, что Зеленский поддержал внедрение налога на выведенный капитал
19:08
Львовщина продолжила карантин до 7 июля, ситуация приближается к критической
18:48
Стало известно, сколько украинцев работают без трудовой книжки
18:39
фотоЭкс-судью Царевич оправдали по делу о лишении водительских прав автомайдановцев
18:30
40% инфицированных жителей городка в Италии переболели бессимптомно
18:06
ЕС все же разрешил открыть границы для отдельных категорий украинцев
Все новости...