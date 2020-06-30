ЕС открыл границы для ряда стран, но не для Украины
Совет Европейского Союза во вторник согласовал снятие ограничений на несущественные поездки в ЕС для резидентов ряда стран с 1 июля - Украины в списке нет.
Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды", который ознакомился с решением Совета Евросоюза.
Согласно решению, с 1 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для резидентов следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. В случае последнего - при условии взаимной отмены ограничений.
Список государств совпадает с тем, который ранее публиковали СМИ.
Критерии определения третьих стран, жителям которых въезд в ЕС будет разрешен, включают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания коронавируса такие как социальное дистанцирование, а также экономические и социальные аспекты.
Этот список государств будет пересматриваться и, в зависимости от обстоятельств, будет обновляться каждые две недели.
Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной третьей страны, которая уже внесена в список.
Ранее в правительстве объяснили, что Евросоюз не откроет границы для украинцев с 1 июля из-за различной динамики коронавирусного заболевания в Европе и в Украине.
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