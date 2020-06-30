ЕС открыл границы для ряда стран, но не для Украины

Совет Европейского Союза во вторник согласовал снятие ограничений на несущественные поездки в ЕС для резидентов ряда стран с 1 июля - Украины в списке нет.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды", который ознакомился с решением Совета Евросоюза.

Согласно решению, с 1 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для резидентов следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. В случае последнего - при условии взаимной отмены ограничений.

Ограничения отменяются не для граждан указанных государств, а по месту жительства, поэтому украинцы, живущие в этих государствах, смогут попасть в Евросоюз с целью несущественных поездок.

Список государств совпадает с тем, который ранее публиковали СМИ.

Критерии определения третьих стран, жителям которых въезд в ЕС будет разрешен, включают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания коронавируса такие как социальное дистанцирование, а также экономические и социальные аспекты.

Относительно эпидемиологической ситуации, в третьих странах, для которых ограничения на въезд отменяются, количество новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 000 жителей должно быть близким к среднему показателю по ЕС или ниже. Тренд новых случаев заболевания должен быть стабильным или уменьшаться в этот период по сравнению с предыдущими 14 днями.

Этот список государств будет пересматриваться и, в зависимости от обстоятельств, будет обновляться каждые две недели.

Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной третьей страны, которая уже внесена в список.

Ранее в правительстве объяснили, что Евросоюз не откроет границы для украинцев с 1 июля из-за различной динамики коронавирусного заболевания в Европе и в Украине.

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