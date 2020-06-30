Українцям збільшать пенсію через індексацію з 1 липня

Пенсійний фонд провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн.

Джерело: пресслужба Пенсійного фонду

Деталі: Для непрацюючих пенсіонерів зросте розмір мінімальної пенсії за віком, доплати за понаднормовий стаж.

Незалежно від того, працює особа, чи ні, з 1 липня збільшаться розміри встановлених до пенсій надбавок, підвищень, пенсій за особливі заслуги перед Україною, інших доплат, які базуються на величині прожиткового мінімуму.

Розмір підвищення пенсії за результатами перерахунку залежить від того, які складові входять до пенсійної виплати, що обчислюється від прожиткового мінімуму.

Соціальна пенсія також зросте до 1712 гривень.

Мінімальна пенсія:

з 1 січня 2020 року - 1638 гpн.

з 1 липня 2020 - 1712 гpн.

з 1 грудня 2020 - 1769 грн.

Перерахунок проведено в автоматичному режимі. Виплата перерахованих пенсій буде проводитись з 4 липня.