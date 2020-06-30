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Украинцам увеличат пенсию из-за индексации с 1 июля

Вторник, 30 июня 2020, 22:22
Украинцам увеличат пенсию из-за индексации с 1 июля

Пенсионный фонд провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн.

Источник: пресс-служба Пенсионного фонда

Детали: Для неработающих пенсионеров возрастет размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж.

Независимо от того, работает лицо или нет, с 1 июля увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума.

Размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионной выплаты, исчисляется от прожиточного минимума.

Социальная пенсия также возрастет до 1712 гривен.

Минимальная пенсия:

  • с 1 января 2020 - 1638 гpн.
  • с 1 июля 2020 - 1712 гpн.
  • с 1 декабря 2020 - 1769 грн.

Пересчет проведен в автоматическом режиме. Выплата перечисленных пенсий будет проводиться с 4 июля.

 

Украинская правда

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Темы: пенсии
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