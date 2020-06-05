Київ і 7 областей не відповідають критеріям, щоб відкрити ресторани на вхід

Київ, а також Волинська, Житомирська, Львівська, Рівненська, Чернівецька, Донецька й Луганська області поки не відповідають епідемічним критерія для повноцінного відкриття ресторанів і кафе.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу у МОЗ

Пряма мова: "Сьогодні 5 червня – сьогодні постановою Кабінету міністрів дозволяється відкривати заклади громадського харчування з відвідуванням клієнтів всередину приміщення.

В той же час, по індикаторах у нас сьогодні н проходять: по захворюваності – Київ, Волинська область, Житомирська область, Львівська область, Рівненська область і Чернівці, а по тестуванням не проходять Донецьк (область – ред.) і Луганськ – майже проходить, але 11,96 на 100 тисяч населення.

У цих областях рішеннями комісій ТЕБ та НС не повинно бути дозволено відкриватися закладам громадського харчування, оскільки епідситуація не дозволяє: не досягнуті критерії, які дозволяють відкривати заклади громадського харчування".