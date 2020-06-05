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Київ і 7 областей не відповідають критеріям, щоб відкрити ресторани на вхід

П'ятниця, 5 червня 2020, 10:05
Київ і 7 областей не відповідають критеріям, щоб відкрити ресторани на вхід

Київ, а також Волинська, Житомирська, Львівська, Рівненська, Чернівецька, Донецька й Луганська області поки не відповідають епідемічним критерія для повноцінного відкриття ресторанів і кафе.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу у МОЗ

Пряма мова: "Сьогодні 5 червня – сьогодні постановою Кабінету міністрів дозволяється відкривати заклади громадського харчування з відвідуванням клієнтів всередину приміщення.

В той же час, по індикаторах у нас сьогодні не проходять: по захворюваності – Київ, Волинська область, Житомирська область, Львівська область, Рівненська область і Чернівці, а по тестуванням не проходять Донецьк (область – ред.) і Луганськ – майже проходить, але 11,96 на 100 тисяч населення.

У цих областях рішеннями комісій ТЕБ та НС не повинно бути дозволено відкриватися закладам громадського харчування, оскільки епідситуація не дозволяє: не досягнуті критерії, які дозволяють відкривати заклади громадського харчування.

У разі, якщо ці заклади будуть відкриватися на цих територіях, це буде порушенням постанови про введення адаптивного карантину на території України".

Деталі: За даними РНБО, у Києві за 4 червня виявили 82 нових випадки, у Львівській області – 73, у Рівненській – 57, у Чернівецькій – 38, у Житомирській – 22 нових хворих на коронавірусну хворобу.

 
Статистика РНБО щодо COVID-19

Цьому передувало:

  • Кабінет міністрів вирішив послабити карантин із 5 червня, дозволивши повноцінно працювати закладам харчування, церквам – проводити богослужіння, людям старше 60-ти – покидати оселю, авіакомпаніям – здійснювати внутрішні рейси.
  • Міністерство охорони здоров’я оприлюднило правила роботи ресторанів, які набувають чинності в рамках ослаблення карантину з 5 червня.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусCovid-2019
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