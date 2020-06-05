Із 10 червня зможуть запрацювати готелі й санаторії – Ляшко

У разі позитивної епідемічної динаміки щодо поширення COVID-19 із 10 червня в областях України зможуть відкритися готелі та санаторії, також влада подумає про те, щоб дозволити туристичні групи до 50 осіб.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 5 червня

Пряма мова: "У Хмельницькій області відбулася зустріч із туристичним бізнесом.

Постановою Кабінету міністрів про введення адаптивного карантину передбачено: за умови досягнення критеріїв, з 10 червня може бути дозволено відкриття засобів розміщення, що значить, що окрім готелів можна буде відкривати і і санаторії, а також інші місця для відпочинку.

Зараз ми маємо тільки відкриті міжобласні перевезення автомобільним і залізничним транспортом. Відсьогодні постанова дозволяє запускати і авіаційне міжобласне сполучення – внутрішні перельоти в країні. Але немає можливості пересуватися туристичним групам більше 10 осіб.

Туристичний бізнес звернувся до президента, це було обговорено на нараді, ми найближчим часом будемо ініціювати розгляд цього питання на засідання Кабінету міністрів, щоб дозволити пересування груп до 50 осіб, оскільки вони у більшості їздять на автобусах і автобуси мають до 50 місць. Зможемо ініціювати чергове пом’якшення (карантину) для розвитку внутрішнього туризму".

Деталі: Масковий режим та вимога соціального дистанціювання зберігаються попри вже введені пом’якшення карантину, сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на цьому ж брифінгу.

Із 5 червня дозволяється відкривати заклади громадського харчування з відвідуванням клієнтами залів усередині, але Київ, Волинська, Житомирська, Львівська, Рівненська, Чернівецька, Донецька й Луганська області поки не відповідають критеріям для цього пом’якшення.