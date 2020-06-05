Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Львівщина знову продовжує карантин: багато нових хворих

П'ятниця, 5 червня 2020, 15:29
Львівщина знову продовжує карантин: багато нових хворих

Львівська Облдержадміністрація вирішила продовжити карантинні заходи до 12 червня.  

Джерело: пресслужба ЛОДА

Дослівно: "Комісія ухвалила рішення продовжити карантин на території області до 12 червня".

Деталі: Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій в області вирішила, що показники захворюваності на коронавірус в регіоні змушують зберегти карантинні заходи в області.

На Львівщині спостерігається висока кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих. Показники постійно зростають і наближаються до позначки 100 нових інфікованих на добу.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, відмічається зростання кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування за останні 7 днів.

Постанова Кабміну передбачає три критерії, за якими можна послаблювати карантин. Львівщина попадає під послаблення лише по двох. По інцидентності (кількості нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) область не проходить межу, за якою можна пом’якшувати карантин.

Передісторія:

  • 1 червня Львівщина вже продовжувала карантин до 5 червня.
  • 5 червня мер столиці Віталій Кличко заявив, що Київ поки не буде послаблювати карантин через невідповідність одному із критеріїв МОЗ, рішення про відкриття ресторанів та басейнів приймуть наступного тижня.
  • Кабінет міністрів вирішив послабити карантин із 5 червня, дозволивши повноцінно працювати закладам харчування, церквам – проводити богослужіння, людям старше 60-ти – покидати оселю, авіакомпаніям – здійснювати внутрішні рейси.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Львівкарантинкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Усі новини...
Львів
УЗ запускає "гірські шатли" зі Львова до Ворохти
"Укрпошта" відновила роботу відділення у Львові, яке постраждало від ракетної атаки
Російська ракетна атака на Львів: кількість загиблих зросла до 10
Останні новини
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
20:02
Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС
20:00
За минулу добу РФ найбільше намагалася штурмувати на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:57
Книгою року BBC-2023 став роман Євгенії Кузнєцової "Драбина"
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:25
USAID втричі збільшила грантову підтримку для українських підприємств – до $11 мільйонів
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
Усі новини...
Реклама: