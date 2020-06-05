Усі розділи
Укр / Рус

Львівщина вдруге продовжує карантин: багато нових хворих

П'ятниця, 5 червня 2020, 15:29

Львівська Облдержадміністрація вирішила продовжити карантинні заходи до 12 червня.  

Джерело: пресслужба ЛОДА

Дослівно: "Комісія ухвалила рішення продовжити карантин на території області до 12 червня".

Деталі: Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій в області вирішила, що показники захворюваності на коронавірус в регіоні змушують зберегти карантинні заходи в області.

На Львівщині спостерігається висока кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих. Показники постійно зростають і наближаються до позначки 100 нових інфікованих на добу.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, відмічається зростання кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування за останні 7 днів.

Постанова Кабміну передбачає три критерії, за якими можна послаблювати карантин. Львівщина попадає під послаблення лише по двох. По інцидентності (кількості нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) область не проходить межу, за якою можна пом’якшувати карантин.

Передісторія:

  • 1 червня Львівщина вже продовжувала карантин до 5 червня.
  • 5 червня мер столиці Віталій Кличко заявив, що Київ поки не буде послаблювати карантин через невідповідність одному із критеріїв МОЗ, рішення про відкриття ресторанів та басейнів приймуть наступного тижня.
  • Кабінет міністрів вирішив послабити карантин із 5 червня, дозволивши повноцінно працювати закладам харчування, церквам – проводити богослужіння, людям старше 60-ти – покидати оселю, авіакомпаніям – здійснювати внутрішні рейси.

Українська правда
Теми: Львівкарантинкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Уряд запанікував через зростання хворих на COVID-19

фотоПостанову про звільнення Авакова зареєстрували у Раді

ЄС продовжить заборону на в'їзд іноземців, у тому числі українців

інфографікаУкраїнці відповіли, на який міжнародний союз варто орієнтуватися

Зеленський змінив главу Служби зовнішньої розвідки

Вибори в Раду: в трійці лідерів рейтингу - "Слуга народу", ОПЗЖ, партія Порошенка

Усі головні новини...
Львів
Через конфлікт з сільським головою Нацгвардієць опинився в лікарні
"Сміттєва блокада" Львова: Садовий звернувся до Ради із закликом
У Львові – рекордна кількість випадків COVID-19, Садовий назвав три причини
Останні новини
15:36
Укроборонпром виграв тендер на $30 мільйонів по ремонту літаків для Пакистану
15:29
Львівщина вдруге продовжує карантин: багато нових хворих
15:28
Арахамія вирішив внести інтригу: в мери Києва "Слуга народу" може висунути жінку
15:23
Чехія висилає двох дипломатів РФ після скандалу з погрозами отруєння
15:14
У Китаї випустили смартфон, який може вимірювати температуру
15:04
Уряд запанікував через зростання хворих на COVID-19
14:59
фото Скоро вибори: "слуга народу" Тищенко "обробляє" киян піском
14:54
Співпраця з МВФ дасть можливість знизити ціну на газ для населення – Мінфін
14:53
Шенген планує відкрити усі внутрішні кордони до кінця червня
14:52
фотоПостанову про звільнення Авакова зареєстрували у Раді
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!