Львівщина знову продовжує карантин: багато нових хворих
Львівська Облдержадміністрація вирішила продовжити карантинні заходи до 12 червня.
Джерело: пресслужба ЛОДА
Дослівно: "Комісія ухвалила рішення продовжити карантин на території області до 12 червня".
Деталі: Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій в області вирішила, що показники захворюваності на коронавірус в регіоні змушують зберегти карантинні заходи в області.
На Львівщині спостерігається висока кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих. Показники постійно зростають і наближаються до позначки 100 нових інфікованих на добу.
За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, відмічається зростання кількості пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування за останні 7 днів.
Постанова Кабміну передбачає три критерії, за якими можна послаблювати карантин. Львівщина попадає під послаблення лише по двох. По інцидентності (кількості нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) область не проходить межу, за якою можна пом’якшувати карантин.
Передісторія:
- 1 червня Львівщина вже продовжувала карантин до 5 червня.
- 5 червня мер столиці Віталій Кличко заявив, що Київ поки не буде послаблювати карантин через невідповідність одному із критеріїв МОЗ, рішення про відкриття ресторанів та басейнів приймуть наступного тижня.
- Кабінет міністрів вирішив послабити карантин із 5 червня, дозволивши повноцінно працювати закладам харчування, церквам – проводити богослужіння, людям старше 60-ти – покидати оселю, авіакомпаніям – здійснювати внутрішні рейси.