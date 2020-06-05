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Київ поки не буде послаблювати карантин

П'ятниця, 5 червня 2020, 12:11

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що Київ поки не буде послаблювати карантин через невідповідність одному із критеріїв МОЗ, рішення про відкриття ресторанів та басейнів приймуть наступного тижня.

Джерело: брифінг міського голови 5 червня

Пряма мова: "Уряд, як ви знаєте, дозволив більшості міст, де показники в межах визначених, перейти до наступного етапу послаблень. Зокрема, відкрити з 5 червня ресторани і кафе та басейни. У Києві на сьогодні один з трьох показників – щодо кількості хворих на сто тисяч населення - перевищує норму. І сьогодні становить 14,9.

Тому, ми не можемо ризикувати здоров’ям людей і запроваджувати ще більші послаблення.

Рішення щодо роботи в столиці ресторанів і басейнів місто ухвалить окремо. - Виходячи із ситуації із захворюваністю в найближчі дні. Тобто, коміся із надзвичайних ситуацій міста розгляне це питання після вихідних, наступного тижня".

Деталі: Станом на 5 червня у столиці 3292 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, 73 людини померли. За минулу добу кількість мешканців Києва, в яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 82 людини. Померли 4 хворих. 

 

Цьому передувало:

  • Кабінет міністрів вирішив послабити карантин із 5 червня, дозволивши повноцінно працювати закладам харчування, церквам – проводити богослужіння, людям старше 60-ти – покидати оселю, авіакомпаніям – здійснювати внутрішні рейси.
  • Водночас, за даними МОЗ, Київ не відповідає епідемічним критерія для повноцінного відкриття ресторанів і кафе.
  • Міністерство охорони здоров’я оприлюднило правила роботи ресторанів, які набудуть чинності в рамках ослаблення карантину з 5 червня.

Українська правда
Теми: карантинКиївкоронавірусCovid-2019Віталій Кличко


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