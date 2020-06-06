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"Слуга" Верещук не проти зайняти крісло міського голови Києва

Субота, 6 червня 2020, 00:28

Нардепка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук не виключає своєї участі у виборах міського голови Києва. 

Джерело: Верещук в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

Деталі: Колишня очільниця міста Рава-Руська вважає дивним, якби президентська партія не делегувала жінок на посади міських голів. 

"У мене є плани, вони амбітні. Серед цих планів, звичайно, є така амбіція", – відповіла Верещук на запитання щодо потенційної можливості стати мером Києва.

Водночас розмови щодо цього у неї із президентом Володимиром Зеленським ще не було. "Але питання відкрите", – сказала нардепка. 

Що передувало: Голова парламентської фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що кандидатом на пост мера Києва від партії "Слуга народу" може стати жінка, ім'я якої в політсилі розголошувати поки не хочуть.

Знати більше: "Колишні, майбутні і вічний Кличко. Хто буде боротись за місце мера Києва"

Передісторія:

  • Чергові вибори мера Києва і Київради заплановані на 25 жовтня 2020 року.
  • Лідером електоральних симпатій на виборах до міської ради, за даними соцологів, є президентська партія "Слуга народу". Водночас дослідження кількох соціологічних груп показують, що найбільшою довірою киян користується чинний мер Віталій Кличко.
  • Депутати з фракції "Слуга народу" звернулися до президента Володимира Зеленського з пропозицією провести внутрішньопартійний відбір кандидатів на вибори мера Києва та інших міст.
  • Взяти участь у праймеріз одразу зголосилися нардепи Олександр Ткаченко (за кілька днів його призначили міністром культури –ред.), близький до олігарха Коломойського Олександр Дубінський та нардеп Олександр Качура.
  • За даними УП, партія президента "Слуга народу" наразі шукає кандидата в мери Києва, такого собі "джокера"  – несподіваного потужного кандидата, здатного вистрілити на київських виборах, як Зеленський на президентських.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: вибориКиївСлуга народу


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