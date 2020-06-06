"Слуга" Верещук не проти зайняти крісло міського голови Києва

Нардепка від партії "Слуга народу" Ірина Верещук не виключає своєї участі у виборах міського голови Києва.

Джерело: Верещук в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

Деталі: Колишня очільниця міста Рава-Руська вважає дивним, якби президентська партія не делегувала жінок на посади міських голів.

"У мене є плани, вони амбітні. Серед цих планів, звичайно, є така амбіція", – відповіла Верещук на запитання щодо потенційної можливості стати мером Києва.

Водночас розмови щодо цього у неї із президентом Володимиром Зеленським ще не було. "Але питання відкрите", – сказала нардепка.

Що передувало: Голова парламентської фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що кандидатом на пост мера Києва від партії "Слуга народу" може стати жінка, ім'я якої в політсилі розголошувати поки не хочуть.

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