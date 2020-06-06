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Біля Опитного й Мар'їнки поранено українських військових

Субота, 6 червня 2020, 12:45
Біля Опитного й Мар'їнки поранено українських військових

У суботу внаслідок обстрілів неподалік Опитного та Мар'їнки поранено двох українських військових.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Біля населено пункту Опитне противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм, внаслідок чого один наш захисник отримав осколкове поранення.

Також, неподалік Мар’їнки було поранено ще одного українського героя. Противник застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю".

Деталі: Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів.

Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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