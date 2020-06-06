Усі розділи
Укр / Рус

Біля Опитного й Мар'їнки поранено українських військових

Субота, 6 червня 2020, 12:45

У суботу внаслідок обстрілів неподалік Опитного та Мар'їнки поранено двох українських військових.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Біля населено пункту Опитне противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм, внаслідок чого один наш захисник отримав осколкове поранення.

Також, неподалік Мар’їнки було поранено ще одного українського героя. Противник застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю".

Деталі: Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів.

Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Біля Опитного й Мар'їнки поранено українських військових

У Києві 83 нові випадки коронавірусу, 25 госпіталізованих

Банда поліцейських на Дніпропетровщині: відділок розформували, перевіряють область

В Україні знову більше півтисячі нових хворих на COVID-19

"Слуга" Верещук не проти зайняти крісло міського голови Києва

Кличко відмовився від пропозиції Порошенка представляти "ЄС" на виборах

Усі головні новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Бойовики поранили двох українських військових – ООС
Російські окупанти 14 разів відкривали вогонь по українських захисниках – ООС
Снайпер бойовиків поранив бійця ООС
Останні новини
14:23
Литва оновила список країн Шенгену, з яких обмежує чи забороняє в’їзд
14:13
Генпрокурор визнала, що бути журналістом в Україні – небезпечно
13:55
Німеччина зобов'яже АЗС мати можливість заряджати електромобілі
13:42
Венедіктова розповіла, як боротимуться з катуваннями в правоохоронних органах
13:14
Україна увійшла до списку країн, які здійснили найбільше фінансування проєктів ООН
12:50
Польща продовжила заборону на міжнародні авіарейси до 16 червня
12:45
Біля Опитного й Мар'їнки поранено українських військових
12:33
На Дніпропетровщині після аудиту різко зросла кількість одужань
12:25
У Києві 83 нові випадки коронавірусу, 25 госпіталізованих
12:09
"Мінера" мосту Метро помістили до психлікарні
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!