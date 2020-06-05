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Під Радою вимагають відставки Авакова

П'ятниця, 5 червня 2020, 09:35

Вранці 5 травня під будівлею Верховної Ради розпочався мітинг за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Джерело: кореспондент "Української правди" з місця події, заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Железняка: "Мітинг розпочинається, люди підходять, от уже вся площа заповнена. Наша вимога – відставка Авакова. Ми не проти разом відправити у відставку і міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Але мітинг щодо Авакова".

 
Фото: Назарій Морозюк, УП 

Деталі: Наразі під Радою перебувають кілька десятків людей. Також встановлюють намети з символікою "Правого сектора". 

 
Фото: Назарій Морозюк, УП 

Присутні тримають плакати з написами: "Ні поліцейській державі", "Аваков і пси – вам пзда", "2295 днів без безпеки поліції Авакова".

 
Фото: Назарій Морозюк, УП 

На місці присутні правоохоронці та поліція діалогу.    

 
Фото: Назарій Морозюк, УП 

5 травня на годині запитань до уряду Авакова планують заслухати із доповіддю щодо резонансних кримінальних подій останнього тижня.

Наразі, за словами Железняка, "Голос" продовжує збирати підписи під проєктом постанови за відставку Авакова. Станом на вечір 4 травня нардепи зібрали близько 70 підписів. Железняк уточнив, що в основному підписують "слуги народу", а от "фракція "Європейської солідарності" знайшла тисячу причин, щоб цього не робити". Від "ЄС" підписалася лише Яна Зінкевич.

За словами нардепа, підписи збиратимуть до кінця пленарного дня, а потім будуть реєструвати проєкт постанови.

Що було раніше: Фракція "Голос" 2 червня розпочала збір підписів нардепів за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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Передісторія:

  • Фракція "Слуга народу" запропонувала заслухати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на годині запитань до уряду 5 травня із доповіддю щодо резонансних кримінальних подій останнього тижня.
  • Заступник голови депутатської фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму виступі підтримав цю ідею та нагадав, що його політсила закликає відправити Авакова у відставку.
  • Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков порадів, що позиції фракцій "Голос" та "Слуга народу" співпали в питанні виклику для доповіді очільника МВС.

Ірина Балачук, УП
Теми: АваковВерховна Радавідставкаакції


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