Суд арештував 7 поліцейських із Павлограда, яких підозрюють у наркоторгівлі
У Києві суд обрав запобіжний захід сімом учасникам банди поліцейських із Павлограда (Дніпропетровська область), яких підозрюють у торгівлі наркотиками та низці інших злочинів.
Джерело: повідомлення пресслужби Державного бюро розслідувань
Дослівно: "Голосіївський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави сімом учасникам банди поліцейських, до складу якої входили начальник, заступник начальника відділу поліції, начальник одного із секторів та 4 оперативники Павлоградського відділу поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області".
Деталі: Правоохоронці підозрюються у створенні злочинної організації, перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, скоєнні крадіжок, незаконному поводженні зі зброєю, а також незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів.
Нагадаємо: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у зв’язку із ситуацією, що склалася, Павлоградський відділ поліції розформували, а в усій Дніпропетровській області проводиться перевірка через співпрацю правоохоронців зі злочинцями.
Передісторія: 4 червня працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, ДБР та СБУ припинили діяльність злочинного угруповання, яке організував начальник Павлоградського відділу поліції.
Зловмисники, зокрема, залякували й катували підозрюваних для отримання "потрібних" показів, фабрикували штучні докази для подальшого виявлення і швидкого розслідування неіснуючих злочинів.