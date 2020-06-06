Усі розділи
Укр / Рус

Суд арештував 7 поліцейських із Павлограда, яких підозрюють у наркоторгівлі

Субота, 6 червня 2020, 19:27

У Києві суд обрав запобіжний захід сімом учасникам банди поліцейських із Павлограда (Дніпропетровська область), яких підозрюють у торгівлі наркотиками та низці інших злочинів.

Джерело: повідомлення пресслужби Державного бюро розслідувань

Дослівно: "Голосіївський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави сімом учасникам банди поліцейських, до складу якої входили начальник, заступник начальника відділу поліції, начальник одного із секторів та 4 оперативники Павлоградського відділу поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області".

Деталі: Правоохоронці підозрюються у створенні злочинної організації, перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, скоєнні крадіжок, незаконному поводженні зі зброєю, а також незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів.

Нагадаємо: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у зв’язку із ситуацією, що склалася, Павлоградський відділ поліції розформували, а в усій Дніпропетровській області проводиться перевірка через співпрацю правоохоронців зі злочинцями.

Передісторія: 4 червня працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, ДБР та СБУ припинили діяльність злочинного угруповання, яке організував начальник Павлоградського відділу поліції.

Зловмисники, зокрема, залякували й катували підозрюваних для отримання "потрібних" показів, фабрикували штучні докази для подальшого виявлення і швидкого розслідування неіснуючих злочинів.

Українська правда
Теми: МВСскандалнаркотикисуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Суд арештував 7 поліцейських із Павлограда, яких підозрюють у наркоторгівлі

"Десна" дала бій "Шахтарю", але програла у матчі 25-го туру

Ще одна європейська країна зробила крок до членства у ЄС

ФОТОУ Запоріжжі палає велика взуттєва фабрика

Зеленський поїде до Чернігова до скандального кандидата в міністри освіти

Картини Порошенка: його адвокати подали до суду на Венедіктову

Усі головні новини...
МВС
Банда поліцейських на Дніпропетровщині: відділок розформували, перевіряють область
Від Авакова хочуть ще один звіт, тепер перед "слугами"
Постанову про звільнення Авакова зареєстрували у Раді
Останні новини
20:08
Французькі військові ліквідували ватажка "Аль-Каїди" в Африці
19:53
Польща сподівається на збільшення американського військового контингенту
19:27
Суд арештував 7 поліцейських із Павлограда, яких підозрюють у наркоторгівлі
19:00
"Десна" дала бій "Шахтарю", але програла у матчі 25-го туру
18:48
На Донбасі окупанти 4 рази обстріляли позиції ЗСУ й отримали вогонь у відповідь
18:19
Ще одна європейська країна зробила крок до членства у ЄС
18:04
На Одещині село закривають на карантин через спалах коронавірусу
17:51
ФОТОУ Запоріжжі палає велика взуттєва фабрика
17:40
Зеленський поїде до Чернігова до скандального кандидата в міністри освіти
17:36
"Укргазвидобування" має намір закупити 1000 тонн нафти
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!