Ткаченко підтримав Ройтбурда, поговорить з облрадою

Новопризначений міністр культури Олександр Ткаченко готовий надати директору Одеського художнього музею Олександру Ройтбурду будь-яку підтримку в рамках повноважень і закону.

Джерело: Ткаченко в Facebook

Деталі: Ткаченко повідомив, що у суботу відеозв’язком долучився до акції на підтримку Ройтбурда.

Пряма мова: "Зважаючи на ігнорування усіх фактів, припускаю, що рішення Одеської облради про звільнення його з посади через апеляційний суд було політичним та пов’язане з особистими мотивами.

Будь-яку підтримку, яку ми можемо надати Олександру у рамках повноважень міністерства та закону – гарантую. З вівторка, 9 червня, вже як міністр культури, зв'яжусь із облрадою. Сподіваюсь, знайдемо рішення на користь культури, а не політики".

Що передувало: 1 червня Одеський апеляційний суд скасував рішення Приморського райсуду міста від 10 лютого, яке, в свою чергу, скасовувало рішення облради від 4 вересня 2019 року про розірвання контракту з директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом.

Передісторія:

Наприкінці 2017 року відомий художник Олександр Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею, проте депутати облради так і не проголосували за його кандидатуру.

Тоді у ситуацію втрутився губернатор області Максим Степанов. 19 березня він призначив Ройтбурда керівником музею.

4 вересня Одеська обласна рада достроково розірвала контракт з директором Одеського художнього музею.

Після цього Ройтбурд повідомив про намір оскаржити рішення обласної ради.

10 лютого суд визнав незаконним звільнення українського художника Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею у вересні 2019 року.

Читайте також: Ройтбурд: Після Майдану частина Одеси стала більш проукраїнською, частина – більш ватною

Олександр Ройтбурд: Якби президентом обрали Христа, все одно незрозуміло, як перемогти корупцію