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На суді по MH17 знову немає жодного з підозрюваних, одного представляє адвокат

Понеділок, 8 червня 2020, 11:50

На другу сесію судового процесу у справі щодо збитого над Донбасом літака рейсу МН17 не прибув жоден з чотирьох підозрюваних.

Про це оголосив головуючий у процесі суддя Хендрік Стейнхаюс, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Статус звинувачуваних мають троє громадян Росії: Сергій Дубинський, Ігор Гіркін та Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко. Вони також були відсутні під час першого засідання у березні.

Пулатов представлений у процесі командою адвокатів, двоє із них присутні сьогодні на засідання. Через коронавірус кількість людей у залі засідань обмежена, по двоє представників від сторони захисту та обвинувачення.

Суддя зазначив, що справа розглядатиметься за відсутності обвинувачених і всі представлені дані будуть стосуватися усіх чотирьох, якщо не буде окремо вказано інше.

У березні стало відомо, що російського військового Пулатова, який у 2014 році був одним з керівників розвідки бойовиків на Донбасі, представляє гаазька компанія Sjöcrona van Stigt у особі адвокатів Бодевайна ван Ейка та Сабіне тен Дусхате. Також їм допомагатиме російська юристка Єлєна Кутіна, однак росіянка за нідерландським законодавством не має права виступати в суді.

Нагадаємо, 8 червня в Нідерландах розпочалася чергова сесія судового процесу у справі щодо збитого над Донбасом літака рейсу МН17, яка триватиме до 3 липня.

Як відомо, 10 березня у Нідерландах почалися слухання по справі про збитий авіалайнер, при цьому усіх підсудних бойовиків вдалося повідомити про цей суд.

Процес, який ведуть судді Гаазького окружного суду, відбувається у судовому комплексі Схіпхола, що на околиці Амстердама. У перші дні слухань прокуратура Нідерландів представила нових свідків.

Детальніше про судовий розгляд читайте у статті: "10 запитань про новий гаазький суд: кого і як покарають за збитий лайнер MH17"

"Українська правда" у Threads

Теми: MH17суд
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