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У МОЗ послабили вимоги до роботи ринків

Понеділок, 8 червня 2020, 20:55

МОЗ пом’якшило протиепідемічні норми роботи ринків в умовах карантину.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook

Деталі: Ляшко опублікував постанову головного державного санітарного лікаря щодо організації торгівлі на ринках в умовах карантину від 6 червня.

Він перерахував ключові правила, які залишилися в новій постанові:

  • допуск працівників на ринок після термоскринінгу;
  • на вході до ринку повинні бути облаштовані місця для обробки рук антисептиками;
  • 1 відвідувач на 10 квадратних метрів площі ринку;
  • допуск на ринок лише в захисній масці;
  • проведення дезінфекції поверхонь;
  • інформація про профілактику COVID-19 повинна бути розміщена на видних місцях.

Водночас у тексті постанови немає вимог щодо відстані між робочими місцями продавців не менше 3 метрів та щодо захисних екранів між продавцями і покупцями, які були присутні у попередніх нормах.

Також у нових нормах обов'язковий термоскринінг при вході на ринок передбачений лише для працівників, а не для відвідувачів, як було раніше.

Передісторія:

  • 29 квітня Кабінет міністрів дозволив роботу продовольчих ринків під час карантину за умови дотримання вимог безпеки для нерозповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19.

Українська правда
Теми: карантинторгівляМОЗ


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