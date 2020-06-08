У МОЗ послабили вимоги до роботи ринків
Понеділок, 8 червня 2020, 20:55
МОЗ пом’якшило протиепідемічні норми роботи ринків в умовах карантину.
Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook
Деталі: Ляшко опублікував постанову головного державного санітарного лікаря щодо організації торгівлі на ринках в умовах карантину від 6 червня.
Він перерахував ключові правила, які залишилися в новій постанові:
- допуск працівників на ринок після термоскринінгу;
- на вході до ринку повинні бути облаштовані місця для обробки рук антисептиками;
- 1 відвідувач на 10 квадратних метрів площі ринку;
- допуск на ринок лише в захисній масці;
- проведення дезінфекції поверхонь;
- інформація про профілактику COVID-19 повинна бути розміщена на видних місцях.
Водночас у тексті постанови немає вимог щодо відстані між робочими місцями продавців не менше 3 метрів та щодо захисних екранів між продавцями і покупцями, які були присутні у попередніх нормах.
Також у нових нормах обов'язковий термоскринінг при вході на ринок передбачений лише для працівників, а не для відвідувачів, як було раніше.
Передісторія:
- 29 квітня Кабінет міністрів дозволив роботу продовольчих ринків під час карантину за умови дотримання вимог безпеки для нерозповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19.
Українська правда