Кабінет міністрів дозволив роботу продовольчих ринків під час карантину за умови дотримання вимог безпеки для нерозповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19.

Підставою для відкриття ринків буде рішення представників Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів про дотримання ринком вимог.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram про рішення уряду

Дослівно: "Робота продовольчих ринків під час пандемії має регламентуватися чіткими санітарними нормами. Сьогодні уряд підтримав критерії, розроблені МОЗ та Мінекономіки, які дають змогу ринкам відновити свою діяльність.

Основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог".

Деталі: Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко на брифінгу після засідання Кабінету міністрів повідомив, що ухвалено постанову про відкриття і функціонування ринків – 30 квітня її оприлюднять в "Урядовому кур’єрі", після чого діяльність продовольчих ринків буде відновлено.

Пряма мова Петрашка: "При яких умовах? При збереженні санітарних норм, які були запропоновані головним санітарним лікарем Міністерства охорони здоров’я, і будуть додаткові елементи контролю. Це участь двох інспекторів Держпродспоживслужби на кожному з таких ринків.

Усього 872 ринки можуть відкритися в Україні при дотриманні норм.

Уже зараз, о 3-й годині, у Міністерстві економіки відповідальний заступник міністра проводить нараду з представниками Держпродспоживслужби на місцях, які в реальному режимі почнуть комунікувати з керівниками ринків і з місцевими органами влади, щоб ринки могли відкритися якомога швидше і щоб збереглося здоров’я людей і норми були підтримані".

Інші подробиці: Міністр наголосив, що ринки закрили перед Великоднем, бо більшість із них ігнорували правила карантину – тож зараз ринки будуть відкривати під контролем і щоденно контролюватимуть їхню діяльність.

Керівників продовольчих ринків та фермерів Петрашко закликав дотримуватися норм, встановлених головним санітарним лікарем щодо стримування коронавірусу.

Цьому передувало:

30 березня головний санітарний лікар Віктор Ляшко дозволив роботу ринків під час карантину, але потім скасував свою постанову: з 14 квітня роботу ринків знову заборонили.

27 квітня президент Володимир Зеленський підтримав відкриття ринків уже з 1 травня, до закінчення карантину, – і Міністерство охорони здоров’я визначило умови, яких повинні дотримуватися продовольчі ринки для роботи на карантині.

Уряд планував відкрити для початку 281 ринок.

Передбачалося щоденне інспектування представниками Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і щоденний дозвіл на відкриття чи закриття ринків. Якщо ринок порушить норми, то наступного разу його відкриють не раніше, ніж за 7 днів після усунення порушень.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів розробив орієнтовний план виходу з карантину, який складається з 5 етапів і передбачає пом’якшення обмежень залежно від кількості хворих на коронавірус та епідемічної ситуації загалом.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко уточнив, що в разі швидкого зниження кількості хворих на коронавірус, Україна зможе від першого етапу виходу з карантину одразу перейти до третього чи навіть четвертого.

Водночас, і після послаблення карантину в разі збільшення кількості хворих уряд може повертатися до жорсткіших обмежень.

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