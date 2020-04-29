Підставою для відкриття продовольчих ринків під час карантину буде рішення представників Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів про дотримання ринком вимог безпеки для непоширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram впродовж засідання уряду

Дослівно: "Робота продовольчих ринків під час пандемії має регламентуватися чіткими санітарними нормами. Сьогодні Уряд підтримав критерії, розроблені МОЗ та Мінекономіки, які дають змогу ринкам відновити свою діяльність.

Основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог".

Цьому передувало:

30 березня головний санітарний лікар Віктор Ляшко дозволив роботу ринків під час карантину, але потім скасував свою постанову: з 14 квітня роботу ринків знову заборонили.

27 квітня президент Володимир Зеленський підтримав відкриття ринків уже з 1 травня, до закінчення карантину, – і Міністерство охорони здоров’я визначило умови, яких повинні дотримуватися продовольчі ринки для роботи на карантині.

Уряд вирішив відкрити для початку 281 ринок.

Передбачалося щоденне інспектування представниками державної служби з питань безпеки харчових продуктів і щоденний дозвіл на відкриття чи закриття ринків. Якщо ринок порушить норми, то наступного разу його відкриють не раніше, ніж за 7 днів після усунення порушень.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів розробив орієнтовний план виходу з карантину, який складається з 5 етапів і передбачає пом’якшення обмежень залежно від кількості хворих на коронавірус та епідемічної ситуації загалом.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко уточнив, що в разі швидкого зниження кількості хворих на коронавірус, Україна зможе від першого етапу виходу з карантину одразу перейти до третього чи навіть четвертого.

Водночас, і після послаблення карантину в разі збільшення кількості хворих уряд може повертатися до жорсткіших обмежень.

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