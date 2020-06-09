Законопроєкт про всеукраїнський референдум №3612, внесений президентом до Верховної Ради, передбачає здійснення народного волевиявлення з 4 питань та з можливістю електронного голосування.

Джерело: текст законопроєкту, пояснювальна записка до законопроєкту

Дослівно текст проєкту закону: "1. Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання:

1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України (йдеться про загальні засади, вибори і сам референдум, а також правосуддя, загалом 38 статей – ред.);

2) загальнодержавного значення;

3) про зміну території України;

4) про втрату чинності законом України або окремими його положеннями".

Деталі: Разом з тим всеукраїнський референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.

Проєкт закону також розширює коло суб’єктів процесу референдуму, які реєструються у Центральній виборчій комісії як прихильники чи опоненти питання всеукраїнського референдуму. Ними можуть бути як політичні партії, так і громадські організації, відповідно зареєстровані у ЦВК.

Крім того, законопроєкт визначає можливість запровадження електронних процедур під час організації та проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі електронних голосувань.

Для забезпечення організації і проведення всеукраїнського референдуму законопроєкт передбачає створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи із забезпечення електронного голосування.

Повідомляється, що прийняття закону потребуватиме видатків з держбюджету на створення згаданої системи, а також на саме забезпечення проведення всеукраїнського референдуму (разом з коштами відповідних суб’єктів процесу референдуму).

Хто призначає референдум

Всеукраїнський референдум щодо затвердження змін до розділу І "Загальні положення", розділу ІІІ "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" Конституції України призначається президентом.

Всеукраїнський референдум щодо зміни території України призначається Верховною Радою.

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується указом президента (на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах адміністративно-територіальних одиниць, зазначених в частині другій статті 133 Конституції України, і не менш як по сто тисяч підписів у кожній з них).

Питання референдуму

Питання всеукраїнського референдуму повинно мати чітке і зрозуміле формулювання, що не допускає різних тлумачень, і відповідь на нього має бути "так" або "ні".

Обмеження щодо призначення всеукраїнського референдуму

Всеукраїнський референдум не може призначатися чи проводитися у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану.

У разі якщо воєнний чи надзвичайний стан введений після призначення всеукраїнського референдуму, суб'єкт призначення всеукраїнського референдуму не пізніш як на 3-й день після введення такого стану видає акт про зупинення процесу всеукраїнського референдуму до закінчення дії воєнного чи надзвичайного стану.

Контроль щодо відповідності Конституції питання всеукраїнського референдуму здійснює Конституційний суд за зверненням суб'єкта права на конституційне звернення.

Що було раніше: 9 червня президент Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

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