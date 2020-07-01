Україна впритул наблизилась до показника, після якого треба посилювати карантин

Уряд готується до другої хвилі епідемії: показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс і нині становить 58 осіб на 100 тисяч населення.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що показник у 60 хворих людей на 100 тисяч населення – це ліміт, при якому треба буде посилювати карантинні обмеження на рівні країни і окремих областей.

На традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу під головуванням глави держави Володимира Зеленського президенту доповіли про показник захворюваності в 58 людей на 100 тисяч, однак, відзначається, що задіяння апаратів ШВЛ досить низьке – всього 6,5%.

Національна поліція доповіла, що за останню добу вручила 484 протоколи громадським закладам, таким як ресторани, нічні клуби та інші, де зафіксовано порушення карантину.

Глава держави позитивно оцінив рівень догляду за хворими та захисту медиків.

Пряма мова: "У нас доволі непоганий догляд за хворими. Адже й рівень задіяння ШВЛів, і рівень смертності досить низький. Ми також стали краще захищати медичних працівників. Якщо в середині квітня серед захворілих медики становили п’яту частину, то зараз їх 9,5%. Будь-який хворий має отримати всю необхідну допомогу, але медиків треба захищати найбільше, адже вони – на передовій".

Що передувало: Після традиційної наради 30 червня президент Володимир Зеленський зазначив, що Україні варто готуватися до другої хвилі захворювання на коронавірус.