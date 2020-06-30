Зеленський про коронавірус в Україні: Треба готуватися до другої хвилі

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україні варто готуватися до другої хвилі захворювання на коронавірус.

Джерело: Офіс президента за підсумками селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусу

Пряма мова: "На Закарпатті понад 70% ліжок медзакладів, які готувалися до першої хвилі епідемії, зайняті хворими. З такою динамікою треба готуватися до другої хвилі. Все ще сподіваюся, що нам вдасться оминути найгірший сценарій. Але медицина має бути готовою до всього".

Деталі: Відзначається, що уряд готує лікарні до другої хвилі епідемії.

Наразі наявні ліжка для майже 30 тисяч хворих, а апаратів ШВЛ використовується небагато. Повідомляється, що вони є в достатній кількості.

В уряді також наголосили, що поки не збираються відновлювати роботу дитячих таборів.

Також Зеленському доповіли про ситуацію на Прикарпатті та про міжнародну допомогу потерпілим.

Зокрема, з Італії прибув перший літак з допомогою постраждалим від повені – це човни, помпи, спеціальні костюми.

Нагадаємо:

Львівщина десятий день лідирує за кількістю хворих на коронавірус. За останню добу там виявили 143 нові випадки, троє людей померли.

За добу 29 червня було госпіталізовано 192 особи з коронавірусною хворобою.

У вихідний понеділок COVID-19 в Україні підтвердили у ще 706 осіб, 12 хворих померли, 88 людей одужали від коронавірусної хвороби.

Загалом за час пандемії заразився коронавірусом в Україні 44 334 особи, з них 1 159 померли, а 19 115 одужали.

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