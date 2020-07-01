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Росія просила Білорусь віддати 95% своєї влади

Середа, 1 липня 2020, 15:25
Росія просила Білорусь віддати 95% своєї влади

Посол Білорусі в Росії Володимир Семашко заявив, що у 2019 році Росія пропонувала  Білорусі віддати 95% своїх повноважень на "наднаціональний рівень".

Джерело: Белта

Деталі: Семашко розповів деякі подробиці про пропозиції російської сторони щодо подальшого розвитку інтеграції під час брифінгу присвяченому Дню незалежності Білорусі. Він заявив, що за його підрахунками, в Європейському союзі 18% повноважень були віддані на наднаціональний рівень, інші функції залишалися національними.

Пряма мова Семашка: "Я згадую 13 лютого 2019 року, коли в Сочі нам поклали першу пропозицію (не буду називати авторів з російської сторони). І коли ми подивилися і її передали президенту, президент запросив мене, і я кажу: ну це повне "руки вгору" називається.

Я навіть не буду далі епітети продовжувати: там було все віддати нагору і, по-моєму, залишалося пару моментів таких, як у нас міліція, у вас поліція і так далі. Але так не може бути".

"Коли проаналізуєш функції національні і наднаціональні (в ЄС – ред.), я нарахував тільки 18%, які віддані були на наднаціональний рівень, інші функції залишалися національними. А в тому документі, який нам 13 лютого 2019 року запропонували, я нарахував 95% функцій наднаціональних".

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Передісторія:

  • 7 грудня 2019 року у Сочі відбулася зустріч президента Білорусі Олександра Лукашенка з президентом РФ Володимиром Путіним. Переговори про перспективи поглиблення інтеграції в рамках Союзної держави тривали понад 5 годин.
  • Про підписання документів не оголошувала ні білоруська, ні російська сторона. 
  • В цей час у центрі Мінська пройшли дві несанкціоновані акції протесту проти "поглиблення інтеграції" Білорусі та Росії.
  • Лукашенко заявляє, що Білорусь не відмовляється від жодного пункту договору про створення Союзної держави з Росією, але наполягає на рівних умовах.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяБілорусьПутін
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