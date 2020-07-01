Упіймали ексдепутата АР Крим, якого раніше засудили до 12 років за держзраду

За сприяння прокуратури автономії затримано колишнього депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим Василя Ганиша, засудженого до 12 років позбавлення волі за вчинення державної зради.

Джерело: пресслужба АРК

Деталі: На момент набрання вироку суду законної сили засуджений не перебував під вартою та до цього часу безпідставно продовжував перебувати на волі.

Зараз Ганиша затримано і поміщено до державної установи "Київський слідчий ізолятор".

Що було раніше:

19 листопада 2018 року Дніпровський райсуд Києва засудив екс-депутата Верховної Ради АРК Василя Ганиша до 12 років позбавлення волі за державну зраду.

Суд вирішив, що екс-депутат сприяв підривній діяльності Росії на території України, коли брав участь у голосуванні за окупаційну "Конституцію Криму".

Крім того, суд розцінив як протизаконну участь Ганиша у так званих "виборах" до міськради Феодосії у вересні 2014 року.

Екс-депутат також зобов'язаний виплатити 5 789 гривень судових витрат. До набрання вироку чинності, засуджений залишається під домашнім арештом.

Під час дебатів 15 листопада 2018 року Ганиш просив визнати його невинним.

Передісторія: 28 квітня 2015 екс-депутата Верховної Ради АРК Василя Ганиша затримали при виїзді з Криму співробітники СБУ спільно з українською Держприкордонслужбою. Колишній депутат був узятий під варту, оскільки знаходився в розшуку, а Генпрокуратура винесла йому підозру в скоєнні державної зради.

14 січня 2016 року Дніпровський райсуд в місті Києві звільнив з СІЗО Ганиша і відправив його під домашній арешт.

Прокуратура інкримінувала йому саме голосування за "Конституцію" та участь у "виборах". Сам Ганиш стверджував, що не голосував за "конституцію", але підтвердив, що балотувався на місцевих "виборах" 2014 року.

Ексдепутат сказав, що висунув свою кандидатуру на прохання місцевого Меджлісу, нібито щоб відтягнути частину голосів у кандидата від комуністичної партії.