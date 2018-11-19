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Кримському екс-депутату Ганишу дали 12 років тюрми за держзраду

Понеділок, 19 листопада 2018, 15:22
Фото: Крим.Реалії

Екс-депутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша засудили до 12 років позбавлення волі за державну зраду.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" із зали суду.

Зазначається, що вирок 19 листопада ухвалив Дніпровський районний суд Києва.

Суд вирішив, що екс-депутат сприяв підривній діяльності Росії на території України, коли брав участь у голосуванні за окупаційну "Конституцію Криму".

Крім того, суд розцінив як протизаконну участь Ганиша у так званих "виборах" до міськради Феодосії у вересні 2014 року.

Екс-депутат також зобов'язаний виплатити 5 789 гривень судових витрат.

До набрання вироку чинності, засуджений залишається під домашнім арештом.

Під час дебатів 15 листопада Ганиш просив визнати його невинним.

28 квітня 2015 екс-депутата Верховної Ради АРК Василя Ганиша затримали при виїзді з Криму співробітники СБУ спільно з українською Держприкордонслужбою. Колишній депутат був узятий під варту, оскільки знаходився в розшуку, а Генпрокуратура винесла йому підозру в скоєнні державної зради.

14 січня 2016 року Дніпровський райсуд в місті Києві звільнив з СІЗО Ганиша і відправив його під домашній арешт.

Прокуратура інкримінувала йому саме голосування за "Конституцію" та участь у "виборах".

Сам Ганиш стверджував, що не голосував за "конституцію", але підтвердив, що балотувався на місцевих "виборах" 2014 року.

Екс-нардеп сказав, що висунув свою кандидатуру на прохання місцевого Меджлісу, нібито щоб відтягнути частину голосів у кандидата від комуністичної партії.

"Українська правда" у Threads

Теми: держзрадаКримсуд
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