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"Укрзалізниця" готова відновити повноцінне пасажирське сполучення у серпні

П'ятниця, 10 липня 2020, 12:03
Укрзалізниця готова відновити повноцінне пасажирське сполучення у серпні

У разі покращення епідемічної ситуації Укрзалізниця планує в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення.

Джерело: в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик під час робочої поїздки до Західної України, цитує пресслужба компанії

Пряма мова: "Наразі в Україні карантин продовжено до 31 липня. Сподіваємося, що в серпні кількість захворювань на короновірус піде на спад і ми зможемо повноцінно відновити залізничне сполучення з усіма регіонами вже в серпні".

Деталі: За словами Юрика, зараз "Укрзалізниця" вже відновила третину поїздів далекого сполучення та приміських.

Він також додав, що зараз до станції Львів курсує 17 поїздів далеко сполучення та 10 приміських.

Пряма мова: "Наразі до Львова діють обмеження щодо кількості розміщення пасажирів у вагонах. Це 2 пасажири в купе та СВ, у плацкартних — у шаховому порядку. Але навіть із цими обмеженнями населеність поїздів складає близько 90%. У разі збільшення попиту ми будемо збільшувати кількість поїздів".

Додатково: Для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах. Тимчасово у поїздах не пропонуватимуться напої та кондитерські вироби.

Українська правда

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Теми: Укрзалізниця
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