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"Укрзализныця" готова возобновить полноценное пассажирское сообщение в августе

Пятница, 10 июля 2020, 12:03
Укрзализныця готова возобновить полноценное пассажирское сообщение в августе

В случае улучшения эпидемической ситуации "Укрзализныця" планирует в августе полноценно восстановить железнодорожное сообщение.

Источник: и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик во время рабочей поездки в Западную Украину, цитирует пресс-служба компании

Прямая речь: "Сейчас в Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе количество заболеваний коронавирусом пойдет на спад и мы сможем полноценно возобновить железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе".

Детали: По словам Юрика, сейчас "Укрзализныця" уже возобновила треть поездов дальнего следования и пригородных.

Он также добавил, что сейчас на станцию ​​Львов курсирует 17 поездов дальнего следования и 10 пригородных.

Прямая речь: "Сейчас во Львов действуют ограничения по количеству размещения пассажиров в вагонах. Это 2 пассажира в купе и СВ, в плацкартных - в шахматном порядке. Но даже с этими ограничениями загруженность поездов составляет около 90%. В случае увеличения спроса мы будем увеличивать количество поездов".

Дополнительно: Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия.

Украинская правда

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Темы: Укрзализныця
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