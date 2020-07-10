Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Укрзализныця" готова возобновить полноценное пассажирское сообщение в августе

Пятница, 10 июля 2020, 12:03

В случае улучшения эпидемической ситуации "Укрзализныця" планирует в августе полноценно восстановить железнодорожное сообщение.

Источник: и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик во время рабочей поездки в Западную Украину, цитирует пресс-служба компании

Прямая речь: "Сейчас в Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе количество заболеваний коронавирусом пойдет на спад и мы сможем полноценно возобновить железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе".

Детали: По словам Юрика, сейчас "Укрзализныця" уже возобновила треть поездов дальнего следования и пригородных.

Он также добавил, что сейчас на станцию ​​Львов курсирует 17 поездов дальнего следования и 10 пригородных.

Прямая речь: "Сейчас во Львов действуют ограничения по количеству размещения пассажиров в вагонах. Это 2 пассажира в купе и СВ, в плацкартных - в шахматном порядке. Но даже с этими ограничениями загруженность поездов составляет около 90%. В случае увеличения спроса мы будем увеличивать количество поездов".

Дополнительно: Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поездах не будут предлагаться напитки и кондитерские изделия.

Украинская правда
Темы: Укрзализныця


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Слуги народа" определились с вице-премьером по промполитике, ждут поддержки в Раде

"Укрзализныця" готова возобновить полноценное пассажирское сообщение в августе

Медведчук против книги о Стусе: столичный суд продолжил рассмотрение иска

Еще одна область Украины присоединилась к регионам, где можно ослаблять карантин

Степанов рассказал, как планируют организовать обучение с 1 сентября и когда определятся окончательно

В Украине – рекорд выздоровления от коронавируса: более 1000 человек

Все новости...
Укрзализныця
Больницы "Укрзализныци" могут стать частными структурами
Пассажиры без масок задержали поезд на час
Член набсовета УЗ Лещенко: Нам вообще ничего не платят с марта
Последние новости
14:02
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
13:58
Порошенко не поздравлял Путина ни с чем – Песков
13:51
видео Ляшко, катая Тимошенко на Черниговщине, вел трансляцию вверх ногами
13:51
За 5 месяцев 2020 года мигранты перечислили в Украину 4,5 миллиарда долларов – НБУ
13:50
Украина внесла Чехию и Болгарию в "красную зону"
13:43
На выходных в Украине – сухая жаркая погода, дожди будут только на западе
13:29
"Слуги народа" определились с вице-премьером по промполитике, ждут поддержки в Раде
13:25
Кремль ответил Зеленскому: Россия Медведчука не финансирует
13:21
На всех пляжах Киева вывесили желтые флаги
13:11
Гражданин Чили воевал против Украины в Донбассе – ОГП
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!