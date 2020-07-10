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У 118 киян виявили COVID-19 в останню добу, четверо – медики

П'ятниця, 10 липня 2020, 12:21

Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 118 людей. Четверо з них - медики.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко на онлайн брифінгу

Пряма  мова Кличка: "Кількість хворих на коронавірус у столиці, на жаль, не зменшується. За минулу добу захворювання підтвердили ще в 118 людей. Серед них – четверо медиків.

На сьогодні в Києві вже 5990 підтверджених випадків захворювання на COVID-19".

Деталі: Найбільше випадків захворювання за останню добу виявили в Дніпровському районі – 24, у Святошинському – 17, в Дарницькому районі – 16 випадків

 

Серед тих, хто захворіли: 61 жінка віком від 19 до 93 рокiв. Та 4 дівчинки – від одного року до шести. 48 чоловік віком від 18 до 84 рокiв. І п"ятеро хлопчиків - від 6 до 14 років. 

До медзакладів столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужала за минулу добу 71 людина. Всього коронавірус подолали 2033 мешканця Києва.

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Теми: КиївкоронавірусCovid-2019


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