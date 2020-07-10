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У 118 киевлян обнаружили COVID-19 за последние сутки, четверо – медики

Пятница, 10 июля 2020, 12:21
У 118 киевлян обнаружили COVID-19 за последние сутки, четверо – медики

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирус, увеличилось еще на 118 человек. Четверо из них – медики.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн брифинге

Прямая речь Кличко: "Количество больных коронавирусом в столице, к сожалению, не уменьшается. За минувшие сутки заболевание подтвердили еще у 118 человек. Среди них – четверо медиков.

Сегодня в Киеве уже 5990 подтвержденных случаев заболевания COVID-19".

Детали: Больше всего случаев заболевания за последние сутки обнаружили в Днепровском районе – 24, в Святошинском – 17, в Дарницком районе – 16 случаев.

 

Среди заболевших 61 женщина в возрасте от 19 до 93 лет и 4 девочки – от одного года до шести, а также 48 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет и пятеро мальчиков – от 6 до 14 лет.

В медучреждения столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 71 человек. Всего коронавирус преодолели 2033 жителя Киева.

Темы: КиевкоронавирусCovid-2019
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