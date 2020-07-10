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Громадянин Чилі воював проти України на Донбасі – ОГП

П'ятниця, 10 липня 2020, 13:11
Громадянин Чилі воював проти України на Донбасі – ОГП
Фото opinionua.com

Офіс Генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо участі громадянина Республіки Чилі у війні на Донбасі на боці бойовиків.

Джерело: сайт ОГП

Дослівно: "Внесено до ЄРДР відомості за фактами участі найманця у збройному конфлікті, умисних дій, вчинених з метою зміни… державного кордону України… що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110 , ч. 5 ст. 260 ККУ)".

Деталі: Прокурори встановили, що з 2018 року громадянин Чилі брав участь у збройному конфлікті проти України у складі незаконних збройних формувань РФ на тимчасово окупованій території Донецької області, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Вказується, що іноземець підпорядковувався так званому "Полку Всевеликого войска Донского", учасники якого були підготовлені та переправлені з Ростовської області РФ.

В ОГП нагадали, що відповідно до ст. 47 Додаткового протоколу І 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни, чилієць є найманцем, а його дії – порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, прийнятої Генасамблеєю ООН 4 грудня 1989 року.

Досудове розслідування проводить СБУ.

Максимальна санкція за вказаними статтями передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурораДонбасвійна
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