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Гражданин Чили воевал против Украины в Донбассе – ОГП

Пятница, 10 июля 2020, 13:11
Гражданин Чили воевал против Украины в Донбассе – ОГП
Фото opinionua.com

Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство относительно участия гражданина Республики Чили в войне на Донбассе на стороне боевиков.

Источник: сайт ОГП

Дословно: "Внесено в ЕРДР сведения по фактам участия наемника в вооруженном конфликте, умышленных действий, совершенных с целью изменения… государственной границы Украины... что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УКУ)".

Детали: Прокуроры установили, что с 2018 года гражданин Чили участвовал в вооруженном конфликте против Украины в составе незаконных вооруженных формирований РФ на временно оккупированной территории Донецкой области, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям.

Указывается, что иностранец подчинялся так называемому "Полку Всевеликого войска Донского", участники которого были подготовлены и переправлены из Ростовской области РФ.

В ОГП напомнили, что согласно ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны, чилиец является наемником, а его действия – нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генассамблеей ООН 4 декабря 1989 года.

Досудебное расследование проводит СБУ.

Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества или без таковой.

Украинская правда

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Темы: Офис генпрокурораДонбассвойна
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