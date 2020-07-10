На всіх пляжах Києва вивісили жовті прапори

На всіх пляжах Києва не рекомендовано купатися: проводять додаткові дослідження води через виявлену кишкову паличку.

Джерело: КМДА

Деталі: Столичне управління Держпродспоживслужби повідомило про результати санітарно-мікробіологічних і санітарно-хімічних досліджень проб води в місцях масового відпочинку мешканців на водних об’єктах столиці, де виявлено відхилення від вимог. Зокрема, перевищено індекс лактопозитивної кишкової палички.

У комунальному підприємстві "Плесо" зазначили, цю ситуацію спричинили сильні дощі, які були останніми днями. Під час таких опадів у водоймах всього світу спостерігаються подібні показники води. На повернення показників до нормативних потрібно 3-4 дні. Тоді обмеження буде знято.

Директор з розвитку зон рекреації КП "Плесо" Костянтин Пігуля зазначив, що це не є забрудненням. Таким можна вважати лише потрапляння до води патогенних речовин (нафти, хімікатів тощо).

Протягом 3-х днів комунальники проведуть додаткові аналізи води. Такоже замовлено повторне хлорування водогінної системи пляжів.

Дослівно: "Нагадаємо, що жовтий прапор означає "не рекомендуємо купатися", зелений – "купання дозволено", червоний – "купатись заборонено!".