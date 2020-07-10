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На всех пляжах Киева вывесили желтые флаги

Пятница, 10 июля 2020, 13:21
На всех пляжах Киева вывесили желтые флаги

На всех пляжах Киева не рекомендуется купаться: проводят дополнительные исследования воды из-за обнаруженной кишечной палочки.

Источник: КГГА

Детали: Столичное управление Держпродспоживслужбы сообщил о результатах санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований проб воды в местах массового отдыха жителей на водных объектах столицы, где выявлены отклонения от требований. В частности, превышен индекс лактопозитивнои кишечной палочки.

В коммунальном предприятии "Плесо" отметили, что эту ситуацию вызвали сильные дожди, которые были в последние дни. Во время таких осадков в водоемах всего мира наблюдаются подобные показатели воды. Для возвращения показателей к нормативным показателям нужно 3-4 дня. Тогда ограничение будет снято.

Директор по развитию зон рекреации КП "Плесо" Константин Пигуля отметил, что это не загрязнение. Таким можно считать лишь попадание в воду патогенных веществ (нефти, химикатов и т.д.).

В течение 3-х дней коммунальщики проведут дополнительные анализы воды. Також заказано повторное хлорирование водопроводной системы пляжей.

Дословно: "Напомним, что желтый флаг означает "не рекомендуем купаться", зеленый - "купание разрешено", красный - " купаться запрещено!".

Украинская правда
Темы: Киев
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