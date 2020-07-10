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Україна віднесла Чехію та Болгарію до "червоної зони"

П'ятниця, 10 липня 2020, 13:50

Україна внесла Чехію та Болгарію до списку країн, після повернення з яких необхідна 2-тижнева самоізоляція або тест.

Як пише "Європейська правда", ці країни є в оновленому 9 липня списку від Міністерства охорони здоров’я України.

Міністерство зараховує до "червоної зони" країни, де  кількість заражень коронавірусом на цей час перевищує 40 на 100 тисяч населення.  

Для Болгарії цей показник становить 42, а для Чехії – 41,6.

"Впритул" до показника "40" наблизилися Румунія та Сербія - там кількість заражень на 100 тисяч населення становить 39,3 та 38,6 відповідно.

Сама Україна за цим критерієм також "червона" - 62,4 на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, раніше до цього списку, з-поміж європейських країн, потрапили також Албанія та Чорногорія, Боснія та Герцоговина, Північна Македонія, Молдова, Бельгія, Люксембург, Франція та Португалія.

Британія, Іспанія та Швеція, які раніше були "червоними", наразі відображаються без показників.

Нагадуємо: в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону. 

Українці можуть перевірити можливість в'їзду за кордон за кількома сервісами: список.

Читайте також: "Грецькі уроки: як уникнути депортації під час поїздок до ЄС в епоху коронавірусу"

Теми: ЧехіяБолгарія


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