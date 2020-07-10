Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина внесла Чехию и Болгарию в "красную зону"

Пятница, 10 июля 2020, 13:50

Украина внесла Чехию и Болгарию в список стран, по возвращении из которых необходима двухнедельная самоизоляция или тест.

Как пишет "Европейская правда", эти страны есть в обновленном 9 июля списке Министерства здравоохранения Украины.

Министерство причисляет к "красной зоне" страны, где количество заражений коронавирусом в настоящее время превышает 40 на 100 тысяч населения.

Для Болгарии этот показатель составляет 42, а для Чехии - 41,6.

"Впритык" к показателю "40" приблизились Румыния и Сербия - там количество заражений на 100 000 населения составляет 39,3 и 38,6 соответственно.

Сама Украина по этому критерию также "красная" - 62,4 на 100 000 населения.

Напомним, ранее в этот список, среди европейских стран, попали также Албания и Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Молдова, Бельгия, Люксембург, Франция и Португалия.

Великобритания, Испания и Швеция, которые раньше были "красными", теперь отображаются без показателей.

Напоминаем: въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинском. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

Украинцы могут проверить возможность въезда за границу по нескольким сервисами: список.

Читайте также: "Греческие уроки: как избежать депортации во время поездок в ЕС в эпоху коронавируса"

Темы: ЧехияБолгария
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Чехия
Чешский железнодорожный лоукостер анонсировал новые маршруты из Украины в ЕС
Чехия заплатит, чтобы остаться в гиде Michelin
Президент Чехии заявил, что "окно возможностей" на фронте есть до конца года – потом переговоры
Последние новости
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
Все новости...
Реклама: