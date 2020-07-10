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Кількість відмов у в'їзді до Шенгену громадянам України торік зросла на 25% - звіт

П'ятниця, 10 липня 2020, 14:23

Кількість відмов у в'їзді громадянам України в Шенгенській зоні у період між 2018 і 2019 роками збільшилася на 25% - з 53 185 до 66 390.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в третьому звіті Єврокомісії з оцінкою виконання вимог, необхідних для лібералізації візового режиму з країнами Східного партнерства та Західних Балкан.

У документі також вказується, що кількість українських громадян, визнаних такими, що незаконно проживають в Шенгенській зоні, збільшилася на 11% (з 37 410 до 41 705).

Кількість заяв про надання притулку, поданих українськими громадянами в Шенгенській зоні, зменшилася на 5%, при цьому в 2019 році було подано 9505 заяв, тоді як у 2018 році було подано 10 035 заяв.

Рівень визнання заяв на притулок знизився до 10,2% у 2019 році (у порівнянні з 17,3% у 2018 році). 

У першому кварталі 2020 року було зареєстровано 1570 заяв про надання притулку, що на 41% менше, ніж за той же період 2019 року.

Що стосується співпраці з питань реадмісії, то спостерігається зниження показника повернення, відзначається у звіті. Коефіцієнт повернення знизився до 73% в 2019 році (в порівнянні з 85% в 2018 році), при цьому фактично повернулися 27 200 українських громадян.

"Однак, оскільки держави-члени ЄС повідомляють про хороше співробітництво з питань реадмісії своїх громадян, а також громадян третіх країн, це зниження коефіцієнтів повернення не повинно пояснюватися недостатньою ефективністю або змінами у співпраці. Поточний фінансований ЄС проєкт надасть електронну систему управління справами про реадмісію, яка покликана підвищити ефективність оперативного співробітництва", - йдеться у звіті.

У Єврокомісії пояснили, що статистичні дані у звіті відображають дані Євростату 2019 року з акцентом на коливання між 2018-2019 роками.

Де це можливо, в аналізованих країнах описуються політичні події в період аж до публікації цього звіту в липні 2020 року. Попередній звіт був представлений в грудні 2018 року.

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Теми: ЄвропатуризмУкраїна


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