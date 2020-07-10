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Количество отказов во въезде в Шенген украинцам в прошлом году выросло на 25%

Пятница, 10 июля 2020, 14:23

Количество отказов во въезде гражданам Украины в Шенгенской зоне в период между 2018 и 2019 годами увеличилось на 25% - с 53 185 до 66 390.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в третьем отчете Еврокомиссии с оценкой выполнения требований, необходимых для либерализации визового режима со странами Восточного партнерства и Западных Балкан.

В документе также отмечается, что количество украинских граждан, признанных незаконно проживающими в Шенгенской зоне, увеличилось на 11% (с 37 410 до 41 705).

Количество заявлений о предоставлении убежища, поданных украинскими гражданами в Шенгенской зоне, уменьшилось на 5%, при этом в 2019 году было подано 9505 заявлений, тогда как в 2018 году было подано 10 035 заявлений.

Уровень признания заявлений на убежище снизился до 10,2% в 2019 году (по сравнению с 17,3% в 2018 году).

В первом квартале 2020 года было зарегистрировано 1570 заявлений о предоставлении убежища, что на 41% меньше, чем за тот же период 2019 года.

Что касается сотрудничества по вопросам реадмиссии, то наблюдается снижение показателя возврата, отмечается в отчете. Коэффициент возврата снизился до 73% в 2019 году (по сравнению с 85% в 2018 году), при этом фактически вернулись 27 200 украинских граждан.

"Тем не менее, поскольку государства-члены ЕС сообщают о хорошем сотрудничестве по вопросам реадмиссии своих граждан, а также граждан третьих стран, это снижение коэффициентов возврата не должно объясняться недостаточной эффективностью или изменениями в сотрудничестве. Текущий финансируемый ЕС проект предоставит электронную систему управления делами о реадмиссии, которая призвана повысить эффективность оперативного сотрудничества", - говорится в отчете.

В Еврокомиссии пояснили, что статистические данные в отчете отражают данные Евростата за 2019 год с акцентом на колебания между 2018-2019 годами. Где это возможно, в рассматриваемых странах описываются политические события в период до публикации этого отчета в июле 2020 года. Предыдущий отчет был представлен в декабре 2018 года.

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Темы: ЕвропатуризмУкраина


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