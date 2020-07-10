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Суд Туреччини дозволив перетворити Собор Святої Софії на мечеть

П'ятниця, 10 липня 2020, 16:43
Суд Туреччини дозволив перетворити Собор Святої Софії на мечеть

Вищий адміністративний суд Туреччини дозволив змінити статусу собору Айя-Софія в Стамбулі, що відкриває шлях до його перетворення на мечеть.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Daily Sabah.

Суд в п'ятницю скасував постанову уряду 1934 року, яка перетворила собор на музей. Цей декрет був виданий засновником сучасної турецької держави Кемалем Ататюрком.

Собор, зведений у VI столітті при візантійському імператорі Юстиніані I, вважався протягом майже тисячоліття найбільшим у світі християнським храмом. Після захоплення Константинополя османами в 1453 році собор переробили на мечеть, добудувавши навколо нього чотири мінарети. Музеєм Айя-Софія стала в 1934 році. З 1985 року собор включений в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган протягом довгого часу виступав за повернення собору статусу мечеті. Після рішення суду йому достатньо буде підписати новий указ, рішення парламенту не потрібне.

Минулого тижня Ердоган заявив, що звинувачення проти Туреччини щодо Айя-Софія безпосередньо спрямовані на суверенітет країни.

Напередодні рішення суду прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що перетворення собору на мечеть не означатиме його закриття для туристів.

За його словами, Туреччина збереже там християнські ікони "Усі наші основні мечеті відкриті як для відвідувачів, так і для віруючих", - сказав Калін.

Він навів приклади всесвітньо відомих церков - собору Нотр-Дам та базиліки Сакре-Кер, де проводять служби, але також приймають туристів.

"Відкриття Святої Софії для проведення служб не заважає місцевим чи іноземним туристам відвідувати цю святиню ", - додав він.

"Українська правда" в Threads

Теми: Туреччинасуд
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