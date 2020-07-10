Суд Турции разрешил превратить Собор Святой Софии в мечеть

Высший административный суд Турции позволил изменить статус собора Айя-София в Стамбуле, что открывает путь к его превращению в мечеть.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Суд в пятницу отменил постановление правительства 1934 года, которое превратило собор в музей. Этот декрет был издан основателем современного турецкого государства Кемалем Ататюрком.

Собор, построенный в VI веке при византийском императоре Юстиниане I, считался в течение почти тысячелетия крупнейшим в мире христианским храмом. После захвата Константинополя османами в 1453 году собор переделали в мечеть, пристроив вокруг него четыре минарета. Музеем Айя-София стала в 1934 году. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в течение долгого времени выступал за возвращение собору статуса мечети. После решения суда ему достаточно будет подписать новый указ, решение парламента не требуется.

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что обвинения против Турции по поводу Айя-София непосредственно направлены против суверенитета страны.

Накануне решения суда пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил, что преобразование собора в мечеть не означает его закрытия для туристов.

По его словам, Турция сохранит там христианские иконы. "Все наши основные мечети открыты как для посетителей, так и для верующих", - сказал Калин.

Он привел примеры всемирно известных церквей - собора Нотр-Дам и базилики Сакре-Кер, где проводят службы, но также принимают туристов.

"Открытие Святой Софии для проведения служб не мешает местным или иностранным туристам посещать эту святыню", - добавил он.