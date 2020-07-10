Зеленський підписав закон про пільговий вступ абітурієнтів з ОРДЛО

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій АР Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей".

Джерело: пресслужба президента

Пряма мова Зеленського: "Ми боремося за молодь на тимчасово окупованих територіях, за їхній розум і талант. Тому потрібно максимально заохочувати таких випускників переїжджати на підконтрольну Україні територію, вступати в наші заклади освіти, навчатися в українській системі освіти".

Деталі: Закон розширює права вступу до закладів вищої освіти абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Криму, Донбасу та населених пунктів, що перебувають на лінії зіткнення. Зокрема, вони зможуть вступити до будь-якого закладу вищої освіти за квотою, розмір якої визначає Міністерство освіти і науки України.

Парламент підтримав цей законопроєкт в цілому 3 липня.

Раніше вступ за квотою передбачався лише для жителів тимчасово окупованого Криму та м. Севастополя й тільки до обмеженого переліку закладів вищої освіти.

Нагадаємо: Раніше Зеленський підписав закон про звільнення одинадцятикласників від обов'язкової державної підсумкової атестації.