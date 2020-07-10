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Зеленский подписал закон о льготном поступлении абитуриентов из ОРДЛО

Пятница, 10 июля 2020, 17:53
Зеленский подписал закон о льготном поступлении абитуриентов из ОРДЛО

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей".

Источник: пресс-служба президента

Прямая речь Зеленского: "Мы боремся за молодежь на временно оккупированных территориях, за их ум и талант. Поэтому нужно максимально поощрять таких выпускников переезжать на подконтрольную Украине территорию, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования".

Детали: Закон расширяет права поступления в учреждения высшего образования абитуриентов с временно оккупированных территорий Крыма, Донбасса и населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения. В частности, они смогут вступить в любые заведения высшего образования по квоте, размер которой определяет Министерство образования и науки Украины.

Парламент поддержал этот законопроект в целом 3 июля.

Ранее поступление по квоте предусматривался только для жителей временно оккупированного Крыма и г. Севастополя и только к ограниченному перечню высших учебных заведений.

Напомним: Зеленский подписал закон об освобождении одиннадцатиклассников от обязательной государственной итоговой аттестации.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийОРДЛОзаконодательство
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