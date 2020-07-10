Єрмак розповів про просування в переговорах за "нормандським форматом"

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що найближчим часом має відбутися наступний обмін утримуваними особами з ОРДЛО, а зустріч "нормандської четвірки" в Берліні необхідно провести у найближчі місяці.

Джерело: Єрмак у спілкуванні з журналістами

Пряма мова: "Пройшла зустріч у нормандському форматі – це була перша зустріч, коли з російської сторони був присутній пан Козак. Зустріч тривала більше 11 годин. Непроста була зустріч, на якій ми пройшлися по більшості паризьких домовленостей…

Всі підтвердили важливість саміту в Берліні. Ніхто не заперечує, що цей саміт має прийти якомога скоріше. Тому я вважаю, що в найближчі місяці цей саміт повинен відбутися. Для того, безумовно, першочергова умова – це виконання домовленостей (досягнутих на саміті в Парижі у грудні 2019 року – ред.). Для нас у першу чергу – це домовленості щодо безпеки.

Тому ми дуже детально пройшли по всіх положеннях. Не можу сказати, що ми по всіх положеннях маємо узгоджену позицію.

Що дуже важливо: такої потужної підтримки позиції й нових ініціатив України щодо перезавантаження представництва у Мінську, щодо представників ОРДЛО з нашого боку – це, напевно, були самі сильні перемовини.

Дуже сподіваюся, що ми зможемо досягнути домовленості на найближчому засідання ТКГ щодо пакету заходів, які би дійсно забезпечили припинення вогню, – вже була заява Резнікова… Потрібен дійсний механізм. З допомогою представників Німеччини і Франції ми дуже близькі до того, щоб цей механізм був зафіксований.

Ми домовилися про продовження обміну. Я вважаю, що результатом стане черговий обмін, який відбудеться в найближчому часі.

На жаль, досі залишається відкритим питання щодо точок розведення. Практично багато питань уже узгоджено, але остаточного рішення немає. Дуже близькі до того, щоб погодити план розмінування. Почали працювати вже в політичній підгрупі – були представлені закони про особливості місцевого самоврядування, в які, ми говорили, плануємо імплементувати формулу Штайнмаєра.

Якщо формула представництва представників ОРДЛО, яку запропонувала Україна, буде працювати, це буде передумовою для того, щоб… потім уже бути представленою у Верховній Раді, на обговорення у комітеті, на обговорення суспільства".

Деталі: Єрмак сказав, що "це були дуже необхідні і непрості перемовини", які починалися "з фейку", що російська сторона планує запропонувати програму. Він сказав, що "такого не було" і що "тиснути на нас неможливо".

Він заявив, що "Україна на сьогодні домінує в перемовинах", а у партнерів немає жодного сумніву, що "Україна йде шляхом виконання зобов’язань".

Водночас, чітко окреслені умови, на які Київ ніколи не погодиться, запевнив керівник Офісу президента.

Єрмак зазначив, що якщо йдеться про проведення виборів, то вони відбудуться лише при вирішенні усіх безпекових питань, відповідно до українського законодавства і відповідно до Копенгагенської конвенції, коли збройні формування підуть, а кордон буде під контролем України.

Українська сторона також домагається допуску представників "Червоного Хреста" до ув’язнених в ОРДЛО людей.