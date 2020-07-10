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Ермак рассказал о продвижении в переговорах по "нормандскому формату"

Пятница, 10 июля 2020, 20:00
Ермак рассказал о продвижении в переговорах по нормандскому формату

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время должен состояться следующий обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО, а встречу "нормандской четверки" в Берлине необходимо провести в ближайшие месяцы.

Источник: Ермак в общении с журналистами

Прямая речь: "Прошла встреча в нормандском формате – это была первая встреча, когда с российской стороны присутствовал господин Козак. Встреча длилась более 11 часов. Непростая была встреча, на которой мы прошлись по большинству парижских договоренностей...

Все подтвердили важность саммита в Берлине. Никто не отрицает, что этот саммит должен прийти как можно скорее. Поэтому я считаю, что в ближайшие месяцы этот саммит должен состояться. Для этого, безусловно, первоочередное условие – это выполнение договоренностей (достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года – ред.). Для нас в первую очередь – это договоренности безопасности.

Поэтому мы очень подробно прошли по всем положениям. Не могу сказать, что мы по всем положениям имеем согласованную позицию.

Что очень важно: такой мощной поддержки позиции и новых инициатив Украины по перезагрузки представительства в Минске, в отношении представителей ОРДЛО с нашей стороны – это, наверное, были самые сильные переговоры.

Очень надеюсь, что мы сможем достичь договоренности на ближайшем заседании ТКГ по пакету мер, которые бы действительно обеспечили прекращение огня – уже было заявление Резникова... Нужен действующий механизм. С помощью представителей Германии и Франции мы очень близки к тому, чтобы этот механизм был зафиксирован.

Мы договорились о продолжении обмена. Я считаю, что результатом станет очередной обмен, который состоится в ближайшее время.

К сожалению, до сих пор остается открытым вопрос о точках разведения. Практически многие вопросы уже согласованы, но окончательного решения нет. Очень близки к тому, чтобы согласовать план разминирования. Начали работать уже в политической подгруппе – были представлены законы об особенностях местного самоуправления, в которые, мы говорили, планируем имплементировать формулу Штайнмаера.

Если формула представительства представителей ОРДЛО, которую предложила Украина, будет работать, это будет предпосылкой для того, чтобы... потом уже быть представленной в Верховной Раде, на обсуждение в комитете, на обсуждение общества".

Детали: Ермак сказал, что "это были очень необходимые и непростые переговоры", которые начинались "с фейка", что российская сторона планирует предложить программу. Он сказал, что "такого не было" и что "давить на нас невозможно".

Он заявил, что "Украина на сегодня доминирует в переговорах", а у партнеров нет никакого сомнения, что "Украина идет по пути выполнения обязательств".

В то же время, четко очерчены условия, на которые Киев никогда не согласится, заверил руководитель Офиса президента.

Ермак отметил, что если речь идет о проведении выборов на оккупированной части Донбасса, то они состоятся лишь при решении всех вопросов с безопасностью, согласно украинскому законодательству и в соответствии с Копенгагенской конвенцией, когда вооруженные формирования уйдут, а граница будет под контролем Украины.

Украинская сторона также добивается допуска представителей "Красного Креста" к заключенным в ОРДЛО людям.

Украинская правда
Темы: нормандский форматДонбассобменАндрей Ермак
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