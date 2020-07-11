Коронавірус: у світі зареєстрували новий антирекорд захворюваності
10 липня у світі виявили майже 237 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, у США виявили близько 72 тисяч нових хворих, у Бразилії – більше 45 тисяч, в Індії – понад 27 тисяч, у Південній Африці – більше 12 тисяч, у Мексиці – 7,2 тисяч, у Колумбії – 6,8 тисяч, у Росії – 6,6 тисяч.
Цього ж дня померли 5416 хворих на коронавірус.
За час пандемії у світі зареєстрували 12 мільйонів 616 тисяч випадків зараження, із яких 562 тисячі виявились летальними.
Водночас вилікувались 7 мільйонів 327 тисяч осіб.
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Нагадаємо:
- Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про новий рекордний сплеск виявлених захворювань на COVID-19, встановлений минулої доби. Згідно з даними організації, з четверга на п'ятницю кількість нових виявлених хворих сягнула 228 102 випадки.