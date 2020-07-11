Коронавірус: у світі зареєстрували новий антирекорд захворюваності

10 липня у світі виявили майже 237 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США виявили близько 72 тисяч нових хворих, у Бразилії – більше 45 тисяч, в Індії – понад 27 тисяч, у Південній Африці – більше 12 тисяч, у Мексиці – 7,2 тисяч, у Колумбії – 6,8 тисяч, у Росії – 6,6 тисяч.

Цього ж дня померли 5416 хворих на коронавірус.

Знімок екрану Worldometers

За час пандемії у світі зареєстрували 12 мільйонів 616 тисяч випадків зараження, із яких 562 тисячі виявились летальними.

Водночас вилікувались 7 мільйонів 327 тисяч осіб.

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