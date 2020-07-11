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Коронавірус: у світі зареєстрували новий антирекорд захворюваності

Субота, 11 липня 2020, 04:26
Коронавірус: у світі зареєстрували новий антирекорд захворюваності

10 липня у світі виявили майже 237 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. 

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США виявили близько 72 тисяч нових хворих, у Бразилії – більше 45 тисяч, в Індії – понад 27 тисяч, у Південній Африці – більше 12 тисяч, у Мексиці – 7,2 тисяч, у Колумбії – 6,8 тисяч, у Росії – 6,6 тисяч.

Цього ж дня померли 5416 хворих на коронавірус.

 
Знімок екрану Worldometers

За час пандемії у світі зареєстрували 12 мільйонів 616 тисяч випадків зараження, із яких 562 тисячі виявились летальними. 

Водночас вилікувались 7 мільйонів 327 тисяч осіб.

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Нагадаємо: 

  • Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про новий рекордний сплеск виявлених захворювань на COVID-19, встановлений минулої доби. Згідно з даними організації, з четверга на п'ятницю кількість нових виявлених хворих сягнула 228 102 випадки.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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