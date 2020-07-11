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Коронавирус: в мире зарегистрировали новый антирекорд заболеваемости

Суббота, 11 июля 2020, 04:26
Коронавирус: в мире зарегистрировали новый антирекорд заболеваемости

10 июля в мире обнаружили почти 237 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США обнаружили около 72 тысяч новых больных, в Бразилии – более 45 тысяч, в Индии – более 27 тысяч, в Южной Африке – более 12 тысяч, в Мексике – 7,2 тысяч, в Колумбии – 6,8 тысяч , в России – 6,6 тысяч.

В этот же день умерли 5416 больных коронавирусом.

За время пандемии в мире зарегистрировали 12 миллионов 616 тысяч случаев заражения, из которых 562 тысячи оказались летальными.

В то же время вылечились 7 миллионов 327 тысяч человек.

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Напомним:

  • Всемирная организация здравоохранения сообщила о новом рекордном всплеске выявленных заболеваний COVID-19, установленный прошедшие сутки. Согласно данным организации, с четверга на пятницу количество новых больных достигло 228 102 случая.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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