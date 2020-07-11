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Хорватія вимагатиме від українців тест на COVID-19 або 14-денну ізоляцію

Субота, 11 липня 2020, 10:28

Хорватія прийняла рішення про необхідність обов’язково проходити 14-денну самоізоляцію для громадян третіх країн, зокрема, для України.

Про це заявив посол України у Хорватії Василь Кирилич.

"В ніч на 11.07. Хорватія прийняла рішення про обов‘язковість 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, в т.ч. для України, які в‘їжджають до РХ. У разі наявності тесту на Covid-19 не давніше, як 48 годин, - без самоізоляції. Детальніше згодом", - написав Кирилич у Twitter.

Посол поки не уточнив, чи стосується ця вимога громадян, які організовано прибувають на відпочинок авіарейсами.

Зазначимо, що Хорватія була єдиною країною ЄС, яка впускала українських туристів без обмежень.

Нагадаємо, влада Чорногорії уточнила правила в'їзду в країну мешканців України і мандрівникам,  що прямують до країни наземним транспортом, потрібно мати негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону.

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Європейська правда

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Теми: ХорватіякоронавірусCovid-2019Україна
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