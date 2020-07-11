Хорватія вимагатиме від українців тест на COVID-19 або 14-денну ізоляцію

Хорватія прийняла рішення про необхідність обов’язково проходити 14-денну самоізоляцію для громадян третіх країн, зокрема, для України.

Про це заявив посол України у Хорватії Василь Кирилич.

"В ніч на 11.07. Хорватія прийняла рішення про обов‘язковість 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, в т.ч. для України, які в‘їжджають до РХ. У разі наявності тесту на Covid-19 не давніше, як 48 годин, - без самоізоляції. Детальніше згодом", - написав Кирилич у Twitter.

Посол поки не уточнив, чи стосується ця вимога громадян, які організовано прибувають на відпочинок авіарейсами.

Зазначимо, що Хорватія була єдиною країною ЄС, яка впускала українських туристів без обмежень.

ТЕРМІНОВО! В ніч на 11.07. Хорватія прийняла рішення про обов‘язковість 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, в т.ч. для України, які в‘їжджають до РХ. У разі наявності тесту на Covid-19 не давн., як 48 годин, - без самоіз. Детальніше згодом.. pic.twitter.com/B7ylvcyuk0 — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) July 11, 2020

Нагадаємо, влада Чорногорії уточнила правила в'їзду в країну мешканців України і мандрівникам, що прямують до країни наземним транспортом, потрібно мати негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону.

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Європейська правда