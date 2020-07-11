Хорватия будет требовать от украинцев тест на COVID-19 или 14-дневную изоляцию

Хорватия приняла решение о необходимости обязательно проходить 14-дневную самоизоляцию для граждан третьих стран, в частности, для Украины.

Об этом заявил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

"В ночь на 11.07. Хорватия приняла решение об обязательности 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в т.ч. для Украины, въезжающих в РХ. При наличии теста на Covid-19 не старше, чем 48 часов, - без самоизоляции. Подробнее позже", - написал Кирилич в Twitter.

Посол пока не уточнил, касается ли это требование граждан, организованно прибывающих на отдых авиарейсами.

Отметим, что Хорватия была единственной страной ЕС, которая впускала украинских туристов без ограничений.

ТЕРМІНОВО! В ніч на 11.07. Хорватія прийняла рішення про обов‘язковість 14-денної самоізоляції для громадян третіх країн, в т.ч. для України, які в‘їжджають до РХ. У разі наявності тесту на Covid-19 не давн., як 48 годин, - без самоіз. Детальніше згодом.. pic.twitter.com/B7ylvcyuk0 — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) July 11, 2020

Напомним, власти Черногории уточнила правила въезда в страну жителей Украины и путешественникам, направляющимся в страну наземным транспортом, нужно иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до пересечения границы.

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