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Хорватия будет требовать от украинцев тест на Covid-19 или 14-дневную изоляцию

Суббота, 11 июля 2020, 10:28

Хорватия приняла решение о необходимости обязательно проходить 14-дневную самоизоляцию для граждан третьих стран, в частности, для Украины.

Об этом заявил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

"В ночь на 11.07. Хорватия приняла решение об обязательности 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в т.ч. для Украины, въезжающих в РХ. При наличии теста на Covid-19 не старше, чем 48 часов, - без самоизоляции. Подробнее позже", - написал Кирилич в Twitter.

Посол пока не уточнил, касается ли это требование граждан, организованно прибывающих на отдых авиарейсами.

Отметим, что Хорватия была единственной страной ЕС, которая впускала украинских туристов без ограничений.

Напомним, власти Черногории уточнила правила въезда в страну жителей Украины и путешественникам, направляющимся в страну наземным транспортом, нужно иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до пересечения границы.

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Темы: ХорватиякоронавирусCovid-2019Украина


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