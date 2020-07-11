Посольство України пояснило нові правила в’їзду до Хорватії

Посольство України у Хорватії опублікувало роз’яснення щодо рішення уряду в Загребі про зміну правил в’їзду для громадян третіх країн, в тому числі України.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на Facebook-сторінці посольства.

Інститут охорони здоров'я Хорватії 10 липня прийняв рішення про те, що усі громадяни третіх країн, які мають підставу на в’їзд до Республіки Хорватія з таких мотивів:

- з особистих невідкладних причин (наприклад, мають приватну власність в Хорватії) повинні пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію. Самоізоляція може бути скорочена до 7 днів, якщо особа за власні кошти через сім днів після прибуття в Хорватію здасть ПЛР-тест та отримає негативний результат;

- особи, які в’їжджають в Республіку Хорватія з туристичною метою, або іншою діловою метою та заради навчання, можуть в’їхати до Хорватії без обов’язкової 14-денної самоізоляції, за умови пред’явлення негативного результату ПЛР-тесту, зробленим не пізніше, ніж за 48 годин (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на прикордонний перехід) або з обов’язковою 14-денною самоізоляцією за відсутності ПЛР-тесту.

Зазначимо, що Хорватія була єдиною країною ЄС, яка впускала українських туристів без обмежень.

Нагадаємо, влада Чорногорії уточнила правила в'їзду в країну мешканців України і мандрівникам, що прямують до країни наземним транспортом, потрібно мати негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону.

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