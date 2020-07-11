Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Посольство України пояснило нові правила в’їзду до Хорватії

Субота, 11 липня 2020, 11:39
Фото УП

Посольство України у Хорватії опублікувало роз’яснення щодо рішення уряду в Загребі про зміну правил в’їзду для громадян третіх країн, в тому числі України.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на Facebook-сторінці посольства.

Інститут охорони здоров'я Хорватії 10 липня прийняв рішення про те, що усі громадяни третіх країн, які мають підставу на в’їзд до Республіки Хорватія з таких мотивів:

-  з особистих невідкладних причин (наприклад, мають приватну власність в Хорватії) повинні пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію. Самоізоляція може бути скорочена до 7 днів, якщо особа за власні кошти через сім днів після прибуття в Хорватію здасть ПЛР-тест та отримає негативний результат;

- особи, які в’їжджають в Республіку Хорватія з туристичною метою, або іншою діловою метою та заради навчання, можуть в’їхати до Хорватії без обов’язкової 14-денної самоізоляції, за умови пред’явлення негативного результату ПЛР-тесту, зробленим не пізніше, ніж за 48 годин (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на прикордонний перехід) або з обов’язковою 14-денною самоізоляцією за відсутності ПЛР-тесту.

Зазначимо, що Хорватія була єдиною країною ЄС, яка впускала українських туристів без обмежень.

Нагадаємо, влада Чорногорії уточнила правила в'їзду в країну мешканців України і мандрівникам,  що прямують до країни наземним транспортом, потрібно мати негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону.

Читайте також: "Грецькі уроки: як уникнути депортації під час поїздок до ЄС у епоху коронавірусу".

Теми: ХорватіяУкраїнакарантинкоронавірусCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні тестують 4 препарати від COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу 800 нових випадків COVID-19

Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат чиновників

Новини 10 липня: привітання Путіна, нові справи проти Порошенка 

Єрмак розповів про просування в переговорах за "нормандським форматом"

Поліція затримала підозрюваних у підриві авто "Укрпошти"

Усі новини...
Хорватія
Хорватія вимагатиме від українців тест на COVID-19 або 14-денну ізоляцію
Хорватію та Болгарію допустять до першого етапу вступу в єврозону – ЗМІ
Президент Хорватії не полетить на парад до Путіна через поломку літака
Останні новини
13:05
В ЄС шкодують про рішення Туреччини змінити статус Собору Святої Софії
12:52
відео Київські школярі записали відео про ненависть до кримських татар, але пізніше вибачилися
12:22
У Києві найбільше випадків коронавірусу зафіксовано у Дарницькому районі
12:18
Amazon наказав співробітникам видалити TikTok з усіх пристроїв – ЗМІ
12:10
В Україні тестують 4 препарати від COVID-19 – МОЗ
12:00
Ще одній області дозволили послабити карантин
11:57
Степанов розповів, коли в Україні можуть перейти на електронні лікарняні
11:42
Трамп заявив, що не думає про укладення другої фази торгового угоди з Китаєм
11:39
Посольство України пояснило нові правила в’їзду до Хорватії
11:37
У Сербії четвертий день протестів: протестувальники увірвалися до парламенту, є затримані
Усі новини...